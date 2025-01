Arena do Grêmio adota a partir de domingo reconhecimento facial para acesso ao estádio

A Arena do Grêmio começa a implementar a partir de domingo (26) a tecnologia de reconhecimento facial como novo método de acesso aos eventos no estádio. O sistema será adotado de forma gradual e definitiva para reforçar a segurança dos torcedores e tornar a entrada na Arena mais ágil e eficiente. A medida atende a Lei Geral do Esporte (LGE), que estabelece o reconhecimento facial como tecnologia obrigatória a ser adotada até o fim deste ano em estádios com capacidade para mais de 20 mil torcedores. As informações são do Grêmio.

A partir do próximo domingo, quando ocorre o jogo entre Grêmio e Caxias pelo Gauchão 2025, todos os torcedores poderão antecipar seu cadastramento facial, que será obrigatório. O prazo para conclusão da efetividade e cumprimento da lei é junho deste ano.



O reconhecimento facial funcionará como uma senha personalizada, garantindo que apenas o titular do ingresso tenha acesso à Arena, aumentando a segurança e a exclusividade da experiência. Para utilizar o sistema, o torcedor precisará realizar o cadastro prévio da biometria facial. No dia do jogo, o usuário apenas posicionará o rosto em frente ao equipamento de identificação na catraca para liberação da entrada, sem necessidade de apresentar ingresso. O processo é rápido, intuitivo e obrigatório para todos, incluindo menores de idade que contam com gratuidade e para o sócio torcedor.



A implementação acontecerá de forma gradual, iniciando pelo setor Gramado Oeste. Para os sócios cadeira deste setor, neste momento, o cadastro será opcional, permitindo o acesso ao estádio tanto por biometria quanto pela carteirinha. Essa abordagem visa garantir uma adaptação tranquila e oferecer mais comodidade ao público associado.



Para quem não realizar o cadastro antecipadamente, o processo será integrado à compra do ingresso, feita normalmente pelo celular ou computador com câmera digital, dispensando a emissão de E-Tickets. Após o cadastramento, o sistema gerará um localizador informativo, simplificando o acesso ao estádio. Além disso, conforme exigências para eventos públicos, os torcedores devem portar um documento oficial com foto e CPF para eventuais verificações adicionais.



A empresa responsável pela instalação será a Bepass, especializada em acessos por biometria facial em estádios de futebol, que tem em seu portfólio estádios como o Allianz Parque, Arena Fonte Nova, Arena das Dunas, Maracanã, Nilton Santos e Vila Belmiro.



A antecipação do cadastro facial pode ser feita pelo site torcedor.arenapoa.com.br.