Grêmio apresenta Gustavo Cuellar; Marchesín está a caminho do Boca Juniors

O Grêmio oficializou o seu principal reforço da temporada. Na manhã desta segunda-feira (20), Gustavo Cuellar, de 32 anos, foi apresentado para a imprensa e se prontificou a responder perguntas no CT Luiz Carvalho. O meio-campista firmou vínculo com o clube até o final de 2026. Enquanto isso, na noite de domingo, a saída de um atleta importante foi encaminhada. O goleiro Marchesín deixará o Tricolor para defender as cores do Boca Juniors, na Argentina, onde atuará pelas próximas duas temporadas. Agora, o clube busca às pressas um novo titular para a posição.

Chegando para formar a dupla de volantes ao lado de Villasanti, Cuellar assumiu a camisa seis do Tricolor. O atleta chega com o status de contratação mais expressiva da temporada. O vice-presidente de futebol, Alexandre Rossato, e o diretor de futebol, Guto Peixoto, acompanharam o jogador no início da coletiva.

De acordo com o colombiano, voltar para uma liga competitiva era o novo passo que desejava para a sua carreira. O desembarque em Porto Alegre, contudo, também passou pela vontade de sua família. "Eles queriam voltar para casa, para mais perto da Colômbia", confessou o novo gremista.

Quando questionado a respeito das dificuldades de adaptação, o volante se mostrou otimista: "vou pegar muito rápido". Cuellar admitiu, porém, que a troca de fusos horários, a diferença de intensidade e o calendário superlotado podem dificultar o processo. Olhando o panorama geral, o reforço prospecta grandes objetivos para a temporada, falando até de um possível retorno à seleção.

Informações dão conta que a venda de Marchesín passou pelo seu próprio desejo. Diante da vontade de retornar a sua terra natal, o atleta teria solicitado à direção para ser negociado. Tudo indica que, a partir da transferência, o Tricolor tenha captado cerca de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 9 milhões) ao seus cofres, valor referente a última oferta feita pelo clube argentino.