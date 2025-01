Grêmio busca o octacampeonato do Gauchão a partir de "nova metodologia"

O Gauchão que está por vir é atípico. Por si só, todo estadual é disputado e valorizado na esfera local, porém este terá um diferencial. Se vencer, o Grêmio alcançará o octacampeonato e igualará o recorde do rival. Nos bastidores, o fato é tratado com a devida dimensão. Pelo menos é para isso que aponta Guto Peixoto, diretor de futebol do Tricolor: "Entendemos a importância. Para nós é relevante e sabemos que para o coirmão também é".

Seguindo a mesma linha, Guto certificou o compromisso do elenco com o objetivo. "O grupo todo entende o que significa. Alguns deles já foram tri, até tetra campeões". E foi nessa levada que o dirigente resolveu ir direto ao ponto. "Se ocorrer (título), vai entrar para a história do clube", afirmou. Entretanto, tudo há de começar em algum lugar.

A pré-temporada do Grêmio iniciou dia 9 de janeiro e, de acordo com a avaliação interna, já enche os olhos: "Estamos em uma batida muito intensa". O elenco se reapresentou em ótimas condições e está trabalhando dois turnos quase todos os dias. Satisfeito, o diretor aponta para a chegada do treinador Gustavo Quinteros como o grande diferencial neste começo de ano. "Temos uma metodologia nova, porque a comissão é nova", afirmou Guto.

Quando questionado a respeito do plantel, o dirigente foi categórico ao afirmar que o grupo é forte. "Na última janela, já fizemos contratações importantes, estamos prontos", afirmou. Contudo, o clube não descarta novas chegadas, uma vez que, nas palavras do diretor, "um time como o Grêmio precisa sempre estar de olho no mercado".

Nesse sentido, o diretor de futebol também fez uma ponte com a situação financeira do clube. "Trabalhamos com pouco recurso, então precisamos ser assertivos", ponderou Guto. O Grêmio busca se manter competitivo em uma liga com cada vez mais SAFs. De acordo com o dirigente, a conjuntura pede por criatividade nas contratações, assim como foi no caso de Cuellar, anunciado na última semana.

Frente às especulações de saída, a manutenção do grupo atual foi um tópico que também veio à tona. O clube gaúcho não pretende liberar seus atletas, porém estuda com cuidado as propostas que chegam na Arena. "Toda sondagem é analisada, precisamos de receita", admitiu o diretor de futebol. Ele certifica, no entanto, que, caso movimentos desse tipo ocorram, as baixas "terão reposições à altura".

No processo de construção do elenco, as categorias de base também não serão desconsideradas. "A escolha do treinador passou pelo seu olhar atento aos mais jovens. O clube tem esse DNA", afirmou o executivo. Segundo ele, todos os times vencedores do Tricolor trabalharam com a base integrada ao profissional. Com um memorável histórico recente de utilização de talentos juvenis, o Grêmio vê "uma base forte como pré-requisito".

Para além de um possível octacampeonato, o Gauchão de 2025 traz consigo uma outra marca. O campeonato será disputado em um novo formato por conta da menor disponibilidade de datas. "Teremos pouquíssimo tempo de treinamento, não é o ideal. Não vamos ter time pronto na estreia", afirmou Guto a respeito do novo modelo. Entretanto, o dirigente também reconheceu a complexidade da situação e os esforços feitos para manejá-la: "a Federação fez o possível".