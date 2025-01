Inter perde por 2 a 0 para o México em amistoso no Beira-Rio

No primeiro compromisso da temporada, o Inter saiu derrotado para o México pelo placar de 2 a 0, no amistoso desta quinta-feira (16), no Beira-Rio. O confronto ficou marcado pelas festividades que abriram o ano na avenida Padre Cacique. O time do técnico Roger Machado, por sua vez, penou para se encontrar em campo, se justificando pelo pouco tempo de pré-temporada. Agora, o foco está na estreia no Campeonato Gaúcho, contra o Gaurany de Bagé, fora de casa, na próxima quarta. No total, 43.011 torcedores compareceram ao estádio para dar a largada em 2025.

O pré-jogo ficou marcado pela bela homenagem aos massagistas Banha e Juarez, reconhecido por clube e torcida pelos 41 e 34 anos de serviço ao Colorado. Aos profissionais, que se aposentaram no início deste ano, foi entregue uma placa e uma camiseta, já no novo modelo. Quanto ao novo uniforme, lançado nesta noite: vermelho e retrô, em alusão aos 50 anos da primeira conquista do Campeonato Brasileiro, em 1975. O design minimalista, ainda sem o patrocínio master, a ser fechado neste início de ano, destaca uma cor vibrante, com as tradicionais três listras da Adidas no ombro.

Com a bola rolando, os donos da casa impuseram seu ritmo na largada, em busca da melhor condição física, que só irá aparecer ao longo do Campeonato Gaúcho. Mesmo assim, a primeira grande chance de abrir o placar foi mexicana. Aos 21 minutos, Martínez disparou cara a cara com Anthoni, mas em cima do goleiro gaúcho, que deu o rebote e foi ao encontro do atacante que vinha na sobra para tirar de carrinho.

Aos 26, a primeira má notícia de 2025. O lateral-direito Bruno Gomes sentiu uma contusão muscular e precisou ser substituído pelo jovem Pablo, que ocupou a lateral-esquerda, deslocando Braian Aguirre para sua posição de origem.

Mais astuto, depois de perder outra chance cara a cara, o México abriu o placar aos 36, em uma jogada bem trabalhada peça esquerda, que culminou em uma finalização precisa de Erik Lira, no ângulo. Dois minutos depois, outra arrancada da seleção norte-americana, dessa vez com Ruvalcaba, parando em Anthoni, que fez seu terceiro milagre mano a mano.

A primeira investida concreta dos mandantes deu as caras aos 38. Valencia foi acionado na grande área e bateu cruzado, rente à trave, para fora. Ademais, o Inter apenas sondou a meta adversária, sem sucesso.

Acontece que se Ruvacalba não fez na primeira, o ponteiro não desperdiçou a segunda oportunidade frente a frente com o arqueiro alvirrubro e anotou mais um para os visitantes, no último lance antes do árbitro soprar o apito e encerrar a primeira etapa.

Na volta do vestiário, reinou o equilíbrio das ações sem inspiração dos dois lados. Atrás no marcador, os gaúchos passaram a apertar a saída e tentar infiltrar na defesa bem postada dos mexicanos. Aos 22, o estreante Vitinho até subiu mais alto que o marcador, mas não direcionou o cabeceio. Rodando o elenco, Roger deixou apenas Anthoni, Aguirre e Clayton Sampaio em campo durante os 90 minutos. O comandante fez oito substituições e encerrou o jogo com seis atletas oriundos do Celeiro de Ases em campo.

ESCALAÇÕES

Inter (0) Anthoni; Bruno Gomes (Pablo), Clayton, Vitão (Victor Gabriel) e Braian Aguirre; Rômulo (Luís Otávio), Thiago Maia (Bruno Henrique), Alan Patrick (Gustavo) e Wesley (Wanderson); Borré (Yago Noal) e Valencia (Vitinho). Técnico: Roger Machado.

México (2) Rangel; Castillo (Meraz), Juárez del Castillo (Guzman), Águila e Gallardo; Ramírez, Lira e Montiel (Márquez); Alvarez (Muñoz), Martínez (Mora) e Ruvacalba (Verguiador). Técnico: Aguirre.

Árbitro: Rafael Klein (Fifa).