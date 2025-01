Grêmio confirma a contratação do volante Gustavo Cuellar, ex-Al-Shabab

Reforço a caminho! Na noite desta quarta-feira (15), o Grêmio anunciou a contratação de Gustavo Cuellar em suas redes sociais. O volante colombiano, de 32 anos, já desembarcou em Porto Alegre e realiza exames médicos para poder assinar com o Tricolor. Tendo rescindido com Al-Shabab há uns dias atrás, a ideia é que meio-campista chegue na Arena para formar dupla com Villasanti na entrada do meio-campo. O atleta firmará vínculo por duas temporadas. A apresentação oficial deve ser realizada em breve.

No decorrer de sua carreira, o volante colombiano conta com um amplo leque de conquistas. Cuellar iniciou sua trajetória em sua terra natal, no Deportivo Cali. Depois disso, atuou no Junior de Barranquilla, Flamengo, Al-Hilal e, por fim, no Al-Shabab, onde esteve até o momento. Dentre as suas maiores glórias, destaca-se a Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2019, em terras cariocas, e a Liga dos Campeões da Ásia (2019 e 2021) e o Campeonato Saudita (2019-2020, 2020-21 e 2021-22) no Oriente Médio.

De acordo Guto Peixoto, diretor de futebol, esse é o tipo de contratação que o Grêmio busca. "Precisamos ser criativos", afirmou o dirigente. Nesse sentido, ele explicou que, diante da realidade financeira do clube, o Tricolor precisa encontrar meios de manter a competitividade do seu elenco. "Temos pouco recurso, então precisamos ser assertivos".