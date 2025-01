Atento ao mercado, Grêmio pode voltar a competir por zagueiro mexicano

Que o Grêmio ainda precisa de reforços para a temporada que está começando, não é novidade para ninguém. O que é novidade, porém, é que o Tricolor voltou a estar no páreo por um desejo antigo. Fala-se de Carlos Salcedo, zagueiro mexicano de 31 que pertence ao Juárez. O defensor chegou a estar a um passo de ser anunciado pelo Monterrey, contudo, as partes não chegaram a um acordo e a transferência esfriou. De acordo com a imprensa mexicana, o clube gaúcho voltou a todo vapor para disputa a partir dessa desistência.

Informações dão conta que, em sua mesa, o Juárez tem uma proposta de 2 milhões de dólares pelo jogador. O atleta é desejo de Gustavo Quinteros, que pediu a contratação para acrescer ao seu desfalcado sistema defensivo. Salcedo se juntaria a Rodrigo Ely, Jemerson, Gustavo Martins e Natã Felipe no centro da defesa. Isso, pelo menos, por enquanto.

O Grêmio pretende reforçar ainda mais o setor. Mas, para além de um zagueiro, o Tricolor também busca um atacante de velocidade - visando preencher o vazio deixado por Soteldo - e principalmente um lateral esquerdo. Com a saída de Reinaldo, restou apenas Mayk na função. Este, por sua vez, é visto como insuficiente por boa parte da torcida.

Enquanto chegadas são necessárias, a possibilidade de perder peças importantes assusta. O goleiro Marquesín está sendo negociado com o Boca Juniors. Uma proposta já foi recusado pelo Tricolor, porém os argentinos prometeram elevar os valores nos próximos dias. Segundo jornais argentinos, o jogador teria manfestado o interesse em ir para Buenos Aires. O Grêmio, por sua vez, aceita negociá-lo, mas aguarda que um montante satisfatório seja oferecido.

E não para por aí. Villasanti, volante titular há três temporadas, também está sofrendo duros assédios e pode deixar Porto Alegre. O Palmeiras busca um jogador com a suas características no mercado e, frente ao desacordo na negociação por Andreas Pereira, voltou-se o olhar para o meio-campista gremista. O paraguaio se mostrou uma engrenagem fundamental da equipe nas últimas campanhas do clube gaúcho. O Tricolor entende a sua importância e não deve o liberar por menos de 16 milhões de dólares.