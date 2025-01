Grêmio negocia com novo patrocinador master para 2025

O Grêmio deseja se desvincular da Esportes da Sorte e firmar um novo patrocinador master para 2025. Trata-se da KTO, outra casa de apostas que visitou a Arena com uma proposta sedutora. Informações dão conta que o acordo preveria um pagamento anual de R$ 60 milhões para o Tricolor. A bet tomaria o lugar do Banrisul, que assumirá um espaço nas costas do uniforme a partir de 2025. O contrato vigente com a outra patrocinadora, contudo, se coloca como um entrave.

O clube gaúcho negocia o encerramento da parceria. A ideia é romper as relações com a Esportes da Sorte de forma amigável. O vínculo com a KTO, no entanto, ainda não teve seus pormenores resolvidos. O assunto é debatido nos bastidores do Tricolor. Na Arena, espera-se que a situação seja resolvida até 22 de janeiro, data de início do Campeonato Gaúcho. A mesma proposta foi posta na mesa da diretoria do Inter, que também se viu seduzido pelos valores elevados.

O Banrisul, quando era patrocinador máster, pagava R$ 30 milhões anuais para a dupla Gre-Nal. Diante da histórica mudança, o banco passará a destinar R$ 18 milhões, valor este sujeito a aumento dependendo das conquistas esportivas. A entrada desses recursos é imprescindível para o Grêmio, ainda mais neste momento da temporada.