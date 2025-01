Em dia movimentado, Grêmio se aproxima ainda mais de Gustavo Cuellar

O começo da semana trouxe consigo várias notícias para o torcedor gremista. Gustavo Cuellar, volante de 32 anos, acertou a sua rescisão com Al-Shabab no fim de semana e em breve estará livre para assinar com o Tricolor. A saída foi divulgada pelo técnico da equipe saudita, Fatih Terim. Informações dão conta que o atleta já está apalavrado com o Grêmio e só aguarda o encerramento dos trâmites burocráticos para integrar o elenco. Ao mesmo tempo que se prospecta essa chegada, Marquesín teve lesão comunicada na tarde desta segunda-feira (13). O goleiro ficará longe das atividades por cinco dias.

LEIA MAIS: Grêmio pode ser superado pelo Santos na disputa por Eliasson

As boas novas chegaram em um dia atípico no CT Luiz Carvalho. Na tarde desta segunda-feira, foi realizado um jogo-treino com o São José, disputado em três tempos de 35min cada. A partir do que foi observado, se começa a entender as preferências e ideias do novo treinador, assim como as valências e as carências do plantel. Na ocasião, a equipe liderada por Gustavo Quinteros foi a campo com: Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Mayk; Villasanti e Dodi; Pavon, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.