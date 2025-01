Grêmio pode ser superado pelo Santos na disputa por Eliasson

Encontrando dificuldades para agir no mercado, o Grêmio deve ser superado pelo Santos na disputa pela contratação do suéco Niclas Eliasson, que pertence ao AEK, da Grécia. De acordo com a imprensa local, os europeus receberam uma oferta do Peixe de 5 milhões de euros (R$ 31,2 milhões). Caso confirmada, a proposta ultrapassa o que os gaúchos podem arcar em apenas um jogador. A investida gremista foi de 1 milhão de euros pelo empréstimo de um ano com opção de compra na casa dos 3,5 milhões de euros. Com R$ 50 milhões de verba para transferências, o Tricolor tem posições mais urgentes para repor, principalmente na defesa.

Além disso, o clube está interessado em fechar com o volante Cuellar como principal reforço da janela. Acertada com o colombiano, a direção negocia sua liberação junto ao Al Shabbab, da Arábia Saudita, que não deve dificultar a saída do atleta, que abriria uma vaga para estrangeiros no plantel.

Quanto a Eliasson, o atacante foi um dos primeiros nomes a surgir na pauta gremista. Com a saída de Soteldo, o técnico Gustavo Quinteros já indicou o interesse em contar com alguém para a posição, enfatizando, também, a necessidade, por zagueiros, laterais e um volante, em sua apresentação. Até o momento, apenas o lateral-direito João Lucas, que pertencia ao próprio Santos e defendeu o Juventude, por empréstimo, desembarcou em Porto Alegre.