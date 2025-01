Alvo do Grêmio, Cuellar atua 45 minutos na derrota do Al Shabab nesta sexta

Principal alvo do Grêmio na janela de transferências, o volante Cuellar esteve em campo nesta sexta-feira (10), na Arábia Saudita, defendendo as cores do Al Shabab na derrota por 3 a 1 sofrida para o Al Ahly, time de Roberto Firmino. O confronto era válido pelo campeonato nacional e, ao que tudo indica, não significa um atraso na negociação. Jogador e Tricolor já estão acertados, dependendo apenas da liberação do clube saudita.

O meio-campista foi substituído no intervalo pelo zagueiro Mohammed Al Shwirekh, quando o placar marcava 3 a 0 para o adversário. Com o revés, seu time ocupa a 6ª colocação na tabela da competição de pontos corridos.

Em processo de reformulação após a chegada do treinador turco Fatih Terim, a equipe alvinegra não deve ser resistente para liberar o colombiano, que ocupa uma das dez vagas de estrangeiros permitidas pela liga do país. Com um alto salário no Oriente Médio, a expectativa é que Cuellar desembarque em Porto Alegre recebendo ao menos R$ 1 milhão.

O alto investimento dos gaúchos, apesar do orçamento apertado, se dá por dois motivos. Primeiro porque o jogador de 32 anos é visto como o principal reforço da janela e chega com status de titular absoluto, sendo, portanto, o maior aporte do ano. Segundo porque a lista de dispensas na virada do ano garantiu um respiro importante para os cofres gremistas. Nomes como Reinaldo, Diego Costa e Soteldo recebiam altos vencimentos e não tiveram seus contratos renovados.