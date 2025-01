Atrasos geram incômodo, e jogadores do Botafogo ameaçam faltar a apresentação

Os jogadores do Botafogo ameaçam não se apresentar ao clube no dia 14 por conta do atraso nos pagamentos. O problema se refere à premiação pelos títulos, além de parcelas do 13º salário, FGTS e férias. O Botafogo deu um novo prazo para o pagamento: dia 17 de janeiro. O clube recebeu os valores referentes aos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 27 de dezembro.

Os jogadores, porém, não concordam. Eles avisaram ao CEO Thairo Arruda que não aceitam o novo prazo e querem receber antes da volta ao CT para iniciar a temporada, no dia 13. A informação foi dada inicialmente pelo SporTV e confirmada pelo UOL.

A SAF acredita que atletas e empresários que não renovaram estão tumultuando o ambiente. A diretoria acredita que a situação acontece por questões de fluxo de caixa e é natural. A reportagem ouviu que jogadores que seguem no elenco também estão insatisfeitos. Os atrasos geraram um mal estar grande nos bastidores do clube. O Botafogo afirmou em nota que ex-jogadores estão promovendo "inverdades na mídia". O clube afirma que houve um pedido deles par aumento de 25% na premiação antes do fim da temporada.

Dos líderes do elenco, apenas Marlon Freitas ficou no clube para 2025. Ele é o atual capitão e vem tentando amenizar a comunicação entre as partes. Os pagamentos dos salários na carteira estão em dia. Na segunda-feira, o colunista do UOL Bruno Andrade já havia revelado que há também atrasos do Botafogo para pagar luvas e comissões acordadas com os empresários de atletas.

O Botafogo tem reapresentação marcada para a próxima terça-feira. O grupo principal treina até dia 29/1 quando deve estrear no Carioca contra o Fluminense. No dia 2, o alvinegro enfrenta o Flamengo em Belém, na disputa do título da Supercopa do Brasil.

Veja a nota oficial do Botafogo

"Quanto às informações veiculadas na imprensa sobre o pagamento das premiações, o Botafogo esclarece os seguintes pontos:

- A CONMEBOL repassou a premiação referente ao título da Libertadores à CBF dia 20/12. Por sua vez, a entidade brasileira encaminhou ao Clube o montante no dia 27/12 - durante período de recesso do staff financeiro e administrativo da SAF.

- O Clube vai realizar o pagamento das premiações acordadas dentro do prazo de até 20 dias úteis após o recebimento, como regem as práticas de mercado.

- É importante ressaltar que um grupo de jogadores que não está mais no elenco solicitou aumento de 25% da premiação nos últimos dias antes do término da temporada, sem base contratual alguma - na tentativa de reconfigurar um acordo há meses estabelecido. A SAF não aceitou, seguindo o que foi previamente acertado entre as partes. nesta quinta-feira (9) alguns destes mesmos ex-jogadores estão promovendo inverdades na mídia na tentativa de garantir ganho pessoal. Esperamos que a imprensa cumpra o seu papel de contenção e apuração antes de permitir que jornalistas sejam utilizados para tais propósitos.

- O Botafogo vive um momento esportivo e institucional único em sua história e segue envidando todos os esforços para continuar a trilha pelo seu caminho de vitórias."