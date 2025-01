Inter comunica rescisão de Lucas Alario, anunciado pelo Estudiantes

Ainda em passos lentos no mercado de transferências, o Inter oficializou nesta quinta-feira (9) a rescisão contratual com o centroavante Lucas Alario, que inclusive já foi anunciado pelo Estudiantes, da Argentina. Ele deixa o clube após uma temporada, na qual disputou 36 jogos e marcou cinco gols. A saída do argentino, no entanto, não é surpresa. Ele estava fora dos planos do técnico Roger Machado e também esteve próximo do Nacional, do Uruguai, em dezembro.

O Colorado segue com Borré e Valencia como referências na posição e ainda conta com Ricardo Mathias e Lucca como promessas da base. A tendência, portanto, é que a direção priorize outros setores para contratar, respeitando os limites financeiros do clube.

Ainda sem anunciar nenhuma contratação, os gaúchos estão próximos de oficializar a chegada do lateral-esquerdo Bernabei, que está sendo comprado junto ao Celtic, da Escócia. A expectativa é que ele desembarque em Porto Alegre e se apresente à comissão técnica até o final de semana. O volante Ronaldo também está em vias de se tornar jogador do Inter. Livre no mercado, ele defendeu o Atlético-GO e o Juventude no ano passado.

Por fim, o atacante de lado Johan Carbonero, do Racing, da Argentina, é o nome da vez para a linha de frente. O atleta de 25 anos perdeu espaço na equipe de Avellaneda e deve vir a Porto Alegre para ser o reserva imediato de Wesley, disputando posição com Wanderson. Sua principal característica é a velocidade. Enquanto as chegadas não se concretizam, o elenco alvirrubro segue as atividades no CT Parque Gigante, de olho no amistoso com o México, na próxima quinta, no Beira-Rio.