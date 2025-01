Inter anuncia aposentadoria dos históricos massagistas Banha e Juarez

O Inter iniciou 2025 com despedidas emocionantes no CT Parque Gigante. Os históricos massagistas Banha e Juarez, funcionários mais longevos do clube, estão se aposentando. Eles foram homenageados no treino desta quarta-feira (8), abraçados por elenco, comissão técnica e direção, e receberam placas em reconhecimento à trajetória no Colorado. Já ausentes das atividades na pré-temporada, os profissionais serão homenageados no amistoso com o México, no dia 16 de janeiro, no Beira-Rio.

vídeo de despedida se sente mais colorado ainda nessa nova etapa como torcedor”. Paulo Renato da Silva, o Banha, vestiu as cores do clube por 41 anos, enquanto Juarez Quintanilha esteve por 34 anos no dia-a-dia alvirrubro. São conhecidos por toda a torcida pelo seu carisma e dedicação. “Tem que dar sempre o máximo, não pode vir se não for para dar o máximo”, disse Juarez, nodivulgado pelo clube, completando que “”.

Emocionados, ainda que tímidos, os massagistas foram celebrados com abraços de todos os atletas, um carinhoso corredor polonês e a fala do diretor executivo, André Mazzuco, que agradeceu pelos sacrifícios e enalteceu a relação da dupla com os atletas. Banha destaca que chegou com 17 anos ao Inter e reforça o tamanho do clube, garantindo que estará em casa, com a família, na torcida.

“Esses dois ícones do vestiário colorado foram fundamentais em muitas conquistas e deixam um legado eterno de empenho, companheirismo e paixão pelo Clube”, registrou o clube, em trecho de uma publicação nas redes sociais.