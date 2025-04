Inter x Cruzeiro: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Dando sequência à maratona de jogos, o Inter recebe o Cruzeiro no Beira-Rio, neste domingo (6), às 18h30min, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto reúne duas equipes em alta. O Colorado, pelo desempenho sob o comando de Roger Machado, e a Raposa pelo elenco estrelado, que ainda busca o melhor encaixe com o recém-chegado do técnico português Leonardo Jardim. A transmissão fica por conta do Premiere.

Dentro de campo, o favoritismo é dos mandantes. Mais encaixados, ainda não perderam na temporada e vem de enfrentamentos convincentes contra o Flamengo, pelo Brasileirão, e o Bahia, pela Libertadores. No entanto, Roger tem uma dúvida na defesa. Trata-se do zagueiro Juninho, que deixou o jogo com os baianos com dores na posterior da coxa, já no segundo tempo. Se o defensor não estiver à disposição, Kaíque Rocha e Rogel brigam por uma vaga ao lado de Vitão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Anthoni; Aguirre, Rogel (Kaíque Rocha), Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Valencia e Wesley. Técnico: Roger Machado.

Cruzeiro - Cássio; William, Fabrício Bruno, Mateo Gamarra e Lucas Villalba; Walace, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Kaio Jorge (Wanderson), Gabigol e Dudu. Técnico: Leonardo Jardim.

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa. No VAR, estará Daiane Muniz.

Serviço Inter x Cruzeiro

Local: Beira-Rio;

Data e hora: domingo (6), às 1830min;

Transmissão: Premiere.