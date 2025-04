Inter recebe o Cruzeiro em busca da primeira vitória no Brasileirão

Dando sequência à maratona de jogos, o Inter recebe o Cruzeiro, neste domingo (6), às 18h30min, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após dois jogos fora, o Colorado está de volta ao Beira-Rio, buscando a primeira vitória na competição.

O técnico Roger Machado não deve contar com reforços do departamento médico. Mesmo assim, o mais próximo é Bruno Tabata. O meio-campista não entrou em campo neste ano e está há quase quatro meses sem atuar. Sua última partida foi no fechamento de 2024, no dia 8 de dezembro, contra o Fortaleza.

Desde então, ele enfrenta problemas musculares. O tratamento retrocedeu durante o Campeonato Gaúcho e, agora, ele parece estar mais perto de um retorno, ainda sem data. Vale ressaltar que o atleta de 28 anos já treina com bola.

Entre os titulares, Roger tem uma dúvida na defesa. Trata-se do zagueiro Juninho, que deixou o jogo com os baianos com dores na posterior da coxa, já no segundo tempo. Se o defensor não estiver à disposição, Kaíque Rocha e Rogel brigam por uma vaga ao lado de Vitão.

Do outro lado, a Raposa chega com o elenco estrelado pressionado após a derrota por 1 a 0 para o Unión de Santa Fé, pela estreia da Sul-Americana, na terça. A provável escalação do time comandado pelo português Leonardo Jardim tem Cássio; William, Fabrício Bruno, Mateo Gamarra e Lucas Villalba; Walace, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Kaio Jorge (Wanderson), Gabigol e Dudu.