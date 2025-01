Inter destaca situação financeira delicada na apresentação oficial de 2025

Na tradicional cerimônia de abertura da temporada, o Inter reuniu direção, comissão técnica e grupo de jogadores na sala de imprensa do Beira-Rio para oficializar o início de 2025, nesta terça-feira (7) à tarde. O evento foi protocolar e sucinto, com o pronunciamento do vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, do diretor executivo, André Mazzuco, e do diretor esportivo, Andrés D’Alessandro. O presidente do clube, Alessandro Barcellos, não esteve presente por conta de um compromisso familiar. Os três dirigentes deixaram claro que o momento financeiro do clube é delicado e o foco está na manutenção do elenco com perdas e reposições pontuais.

Outra solução apontada é o uso dos jogadores da base no profissional. D’Alessandro preza pelo aproveitamento dos jovens sem a pressão pelos resultados, que deve ser amortecida pelos demais. “Muito se falou que o Inter não trabalha a base, e hoje temos um terço do grupo profissional composto por atletas do Celeiro de Ases. Mas eles precisam trabalhar tranquilos, a pressão é com os atletas mais experientes e conosco, comissão técnica e direção”.

Outro ponto importante é o Gauchão. Valendo o octacampeonato gremista e a possibilidade do Colorado de quebrar a hegemonia rival, evitando um feito reservado para si na história do Estadual. Bisol, logo de cara, enfatizou este cenário, antes de falar sobre a situação delicada dos cofres do clube. “Estamos fazendo um esforço enorme para manter o grupo competitivo. Faremos situações pontuais (indicando saídas), mas não promoveremos nenhum desmanche, como já dissemos no ano passado”.

D’Ale também é direto quanto à crise financeira: “precisamos falar a verdade, nossa situação é difícil. Mas a gestão é competente e sabe o trabalho que deve ser feito. Nosso time é competitivo e vai seguir sendo não só em qualidade como no perfil dos jogadores, que devem ser profissionais”.

Já Mazzuco, além de reforçar os pontos apresentados pelos colegas, celebra a oportunidade da pré-temporada: "é importante a continuidade do trabalho, que fortalece os laços do clube e vai nos ajudar a buscar nossos sonhos, objetivos e metas. Lembrando que agosto do ano passado estávamos iniciando esse novo projeto e foi um semestre de recuperação, no qual os atletas tiveram papel fundamental de recuperar a confiança do torcedor e almejar objetivos que antes não eram comtemplados".

Com o plantel presente na apresentação, o principal destaque foi o volante Thiago Maia. Ele está em vias de ser anunciado como reforço do Santos, que assumirá a dívida dos gaúchos com o Flamengo, de 4,5 milhões de euros, e ainda pagará 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15,75 milhões) pela liberação do meio-campista.

De volta aos treinos no CT Parque Gigante na segunda, os comandados de Roger trabalham em dois turnos neste primeiro momento da pré-temporada, de olho na estreia no Campeonato Gaúcho, entre os dias 22 e 23 — data que carece de confirmação por parte da Federação Gaúcha de Futebol —, contra o Guarany de Bagé. Antes, a equipe ainda recebe a seleção mexicana em um amistoso, no dia 16, no Beira-Rio.