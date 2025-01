Inter se reapresenta com espinha dorsal titular mantida para 2025

Prezando pela manutenção das principais peças do plantel e fazendo valer da venda de Gabriel Carvalho para tanto, o Inter inicia os trabalhos de 2025 nesta segunda-feira (6), na reapresentação do grupo para a pré-temporada, no CT Parque Gigante. Primeiro, a comissão técnica aparece no turno da manhã, enquanto os jogadores dão as caras à tarde. Com algumas saídas confirmadas, retornos de empréstimo e chegadas à vista, o técnico Roger Machado terá pouco mais de três semanas de treinos antes da estreia no Campeonato Gaúcho, contra o Guarany de Bagé, entre os dias 22 e 23 deste mês, a ser confirmado pela Federação Gaúcha de Futebol.

Os desfalques são o próprio Carvalho, o volante Luís Otávio e o atacante Ricardo Mathias, que se apresentam no dia 7 à seleção brasileira, para a disputa do Sul-Americano sub-20, entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro. Eles perderão a fase de grupos do Estadual e retornam para o mata-mata.

Ao contrário do que se previa no dia 8 de dezembro, quando o Colorado encerrou 2024 no confronto com o Fortaleza, pela última rodada do Brasileirão, o elenco que inicia a temporada sofreu poucas perdas e manteve a espinha dorsal do time titular. Os defensores Bruno Gomes e Vitão e o atacante Wesley eram os mais cotados para sair. O terceiro, inclusive, ficou próximo de ser vendido ao Krasnodar, da Rússia, mas a negociação sofreu um entrave de última hora e esfriou.

Agora, os três seguem no clube e, com o novo cenário a partir dos R$ 108 milhões garantidos pelos 80% do passe de Gabriel Carvalho — restante pertence ao atleta—, não devem sair no momento. Outro titular que tem a permanência encaminhada é Bernabei. O lateral-esquerdo está próximo de ser comprado pelos gaúchos junto ao Celtic, da Escócia, por US$ 4,5 milhões, após se destacar com Roger no seu período de empréstimo.

Por outro lado, reservas pouco aproveitados não ficam no Beira-Rio. Renê, que perdeu o posto para Bernabei, tinha a renovação próxima no horizonte, mas não chegou a um acordo salarial com a direção e, neste momento, está livre no mercado após seu vínculo expirar na virada do ano. Daqueles que encerraram o Brasileirão à disposição, o goleiro Fabrício é o único que já deixou o clube oficialmente.

Entretanto, outros nomes também estão fora dos planos. Hyoran e Alario não corresponderam e serão negociados ainda em janeiro. O lateral-direito Nathan está emprestado pelo Santos até a metade do ano e não será aproveitado, salvo exceção de lesões na posição. Já Thiago Maia, titular, e Wanderson, reserva imediato, atraem interesse do mercado nacional e podem sair, ainda que as probabilidades sejam baixas.

Ademais, uma extensa lista de ativos retorna de empréstimo, sem a expectativa de aproveitamento na Capital. São eles: Keiller, Gabriel, Baralhas, Gabriel Barros e Estevão. O goleiro Emerson Júnior e o meia Lucas Ramos já foram repassados para Guarani-SP e Ypiranga, respectivamente, enquanto o volante Campanharo está livre no mercado, já que seu contrato encerrou em dezembro. Matheus Dias, da mesma posição, só retorna em junho.

Como está o elenco do Inter para 2025:

DEVEM FICAR

Goleiros

Rochet

Anthoni

Ivan

Zagueiros

Vitão

Rogel

Clayton Sampaio

Mercado

Laterais

Bruno Gomes

Braian Aguirre

Nathan

Bernabei

Meio-campistas

Fernando

Rômulo

Luís Otávio

Thiago Maia

Bruno Henrique

Bruno Tabata

Alan Patrick

Gustavo Prado

Atacantes

Wesley

Borré

Valencia

Wanderson

Ricardo Mathias

Lucca

Lucca Drummond

DEVEM SAIR

Goleiros

Fabrício (já saiu)

Emerson Jr. (já saiu)

Keiller

Laterais

Renê

Meio-campistas

Campanharo (já saiu)

Gabriel

Baralhas

Gabriel Carvalho (sai em agosto)

Gabriel Barros

Estevão

Hyoran

Lucas Ramos (já saiu)

Atacantes

Alario