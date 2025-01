Inter confirma venda de Gabriel Carvalho ao Al Qadisiyah, da Arábia Saudita

O Inter anunciou nesta quinta-feira (2) que concluiu a venda do meio-campista Gabriel Carvalho, junto ao Al Qadisiyah, da Arábia Saudita. A transação gira na casa dos US$ 22 milhões (R$ 136,6 milhões). Detentor de 80% do passe do atleta, o Colorado fatura cerca de R$ 108 milhões. De acordo com o clube, a negociação foi concluída no dia 30 de dezembro e, portanto, entra nas contas de 2024, registrando um superávit no apagar das luzes de um ano com o prejuízo, até então, estimado na casa dos R$ 90 milhões.

A oficialização do negócio ocorreu, também, por parte dos sauditas, que anunciaram o jogador quase simultaneamente à nota emitida pelos gaúchos. Aos 17 anos, o meia se torna a segunda maior venda da história do Inter, ficando atrás apenas de Yuri Alberto, que se transferiu para o Zenit, da Rússia, por 25 milhões de euros, em janeiro de 2022.

Cria do Celeiro de Ases, Carvalho permanece em Porto Alegre até completar 18 anos, no dia 17 de agosto. Até lá, ele segue vestindo vermelho, respeitando as normas da Fifa, que impedem um atleta menor de idade de se transferir para outras equipes no futebol profissional. O pagamento do valor deve ser parcelado ao longo de dois anos.

Confira na íntegra a nota emitida pelo Inter:

"O Sport Club Internacional comunica que, no último dia 30 de dezembro de 2024, concretizou o acerto dos termos da negociação definitiva do meia-atacante Gabriel Carvalho com o Al Qadsiah Club, da Arábia Saudita. A transferência federativa do atleta ocorrerá assim que ele completar 18 anos, em agosto de 2025, respeitando as normas da FIFA.

A transação configura-se como uma das maiores da história do Clube, refletindo o reconhecimento do talento e potencial de Gabriel Carvalho, bem como a excelência na formação de atletas do Celeiro de Ases.

Natural de Porto Alegre, Gabriel ingressou nas categorias de base do Internacional aos nove anos. Estreou pelo time principal em junho de 2024, tornando-se o jogador mais jovem a atuar pelo clube no século XXI. Ao longo da temporada passada, participou de 26 partidas, contribuindo com um gol e três assistências."