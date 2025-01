Inter faz nova investida para contar com o lateral Bernabei em 2025

A saga Bernabei parece estar chegando em um desfecho. Nos últimos dias, o Inter fez uma nova investida para comprar os direitos federativos do lateral esquerdo. De acordo com o jornal Daily Record, que acompanha as informações referentes ao Celtic, da Escócia, a proposta circunda os 4,5 milhões de euros. Na cotação, trata-se de 28,7 milhões de reais. O valor e as condições da transferência agradam os escoceses e o Colorado espera resolver essa situação no decorrer desta semana.

O aporte em questão será viabilizado pela venda de Gabriel Carvalho para o futebol saudita. O clube gaúcho conseguiu, a partir dela, aumentar o montante oferecido e parcelar o pagamento ao longo do ano. O jornal escocês também aponta para um contrato de quatro temporadas com o atleta, que terá vínculo válido até o final de 2028. Nos bastidores, os dirigente esperam contar com o defensor já no início da pré-temporada, dia 6 de janeiro.