Venda de Gabriel Carvalho é chance para Colorado investir no elenco

O Inter está próximo de fechar um dos maiores negócios de sua história. Gabriel Carvalho, atacante de 17 anos, será vendido para o Al Qadisiyah, da Arábia Saudita, por 22 milhões de euros (136 milhões de reais na cotação atual). Se confirmada, será a segunda maior venda da história do Inter em reais. Desta quantia, cerca de 108 milhões acabarão nos cofres do clube, uma vez que o Colorado detem 80 % dos direitos econômicos do jogador. Visando assinar o contrato, o jovem atleta, juntamente de seu pai, de seu empresário e do executivo colorado, André Mazzucco, viajou para Madrid, na Espanha.

No ranking de maiores negociações, a transferência fica atrás somente da de Yuri Alberto, que teve seu passe repassado por 161,2 milhões de reais. O jogador já fez os exames médicos requisitados, e há a perspectiva de que ele só deixe o Beira-Rio em agosto. Em sua trajeória no Inter até aqui, o meio-campista marcou um gol e deu três assistências em seus 1.342 minutos em campo. Dentre as maiores vendas do Colorado, ele figura como o que, até aqui, acumulou menos tempo dentro das quatro linhas.

O valor embolsado com o jovem será destinado, antes de tudo, para quitar as dívidas do clube. O Colorado vive tempos de vacas magras e, de acordo com Alessandro Barcellos, precisará vender ativos do clube para manter a saúde financeira. A negociação de Gabriel Carvalho, no entanto, pode aumentar a verba do futebol e ajudar a equipe treinada por Roger Machado a segurar suas peças mais importantes. Isso interessa principalmente para jogadores como Bernabei e Thiago Maia, fortemente cotados para sair.

O lateral-esquerdo está no fim do seu empréstimo e tem um passe fixado de 5 milhões de euros. Após uma série de tratativas, o Celtic, da Escócia, diminuiu a pedida para 3 milhões de euros. A partir da transferência de Gabriel Carvalho, é possível vislumbrar uma melhora na saúde financeira do clube e uma consequente permanência do argentino.

Thiago Maia, por sua vez, é outro caso complicado. No início do ano, o Inter, para contar com o volante, aceitou pagar 4 milhões de euros para o Flamengo e para o Lille, da França em troca de 50% dos direitos do atleta. Em virtude desse movimento, o Colorado ainda deve um montante significativo para ambos os clubes. Para além da considerável dívida, o salário do atleta é alto.

É nesse cenário que o Santos surgiu com uma proposta: levar o jogador para a Vila Belmiro e, junto dele, as dívidas da sua transferência. A investida é sedutora frente à delicada situação vivida pelo alvirrubro porto-alegrense. O dinheiro injetado por Gabriel Carvalho, assim como no caso Bernabei, poderia significar a permanência de Thiago Maia.