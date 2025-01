No CT Parque Gigante, Inter se reapresenta sem Bernabei e atletas fora dos planos

De volta aos trabalhos nesta segunda-feira (6), o Inter contou com a reapresentação da comissão técnica no turno da manhã, enquanto os jogadores aparecem à tarde, no CT Parque Gigante, para a primeira atividade da pré-temporada, focada na avaliação física e médica. Nesta terça, o clube fará a apresentação oficial da temporada, aberta à imprensa, no Beira-Rio. Os treinos seguirão normalmente, de olho na estreia no Campeonato Gaúcho, entre os dias 22 e 23 de janeiro. Antes, o Colorado encara a seleção mexicana em um amistoso, no Beira-Rio.

Neste primeiro momento, o clube contou com quase todo o seu plantel. Entretanto, alguns nomes não estiveram no CT, indicando saídas. Fora dos planos, Hyoran e Alario não foram chamados. O argentino, inclusive, está em vias de ser anunciado como reforço do Independiente. Renê, que não renovou seu contrato, está próximo do Fluminense como agente livre. Convocados para defender a seleção brasileira no Sul-Americano sub-20, o goleiro Henrique Menke, os meias Gabriel Carvalho e Gustavo Prado, e o atacante Ricardo Mathias também foram baixa. Eles se apresentam à Canarinho nesta terça.

Já o volante Thiago Maia, em negociações avançadas com o Santos, participou normalmente dos trabalhos na Capital. Sem a permanência garantida, ele seguirá à disposição do técnico Roger Machado até o desfecho das tratativas. Caso seja positivo, o Peixe arcará com a dívida colorada junto ao Flamengo, pela compra do jogador em 2024. O valor total é de 4,5 milhões de euros. Ademais, o clube gaúcho quer receber mais 2,5 milhões de euros, à vista, para liberar Maia.

Por fim, o lateral-esquerdo Bernabei não foi atração. O Inter está perto de selar a compra do argentino junto ao Celtic, da Escócia, e há otimismo por parte do clube para que o atleta de 24 anos esteja vestindo vermelho até o final da semana. De olho no mercado, os gaúchos correm atrás de reforços depois de se reapresentar sem nenhuma contratação desde 2013.

Confira a lista de atletas presentes na reapresentação

Goleiros

Rochet

Ivan

Anthoni

Kauan Jesus

Zagueiros

Vitão

Clayton Sampaio

Rogel

Pedro Kauã

Mercado

Victor Gabriel

Laterais

Bruno Gomes

Braian Aguirre

Pablo

Volantes

Fernando

Thiago Maia (?)

Rômulo

Bruno Henrique

Luis Otávio

Bernardo Jacob

Gustavo Santos

Meias

Alan Patrick

Bruno Tabata

Yago Noal

Atacantes

Borré

Valencia

Wesley

Wanderson

Lucca

Lucca Drummond

Marlon