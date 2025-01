Grêmio e Juventude vencem, enquanto Inter e São José amargam derrotas na 1ª rodada da Copinha

Antes dos estaduais darem início ao calendário do futebol brasileiro para os profissionais, a maior competição de base do continente costuma atrair os holofotes nas primeiras semanas de janeiro. A Copa SP de Futebol Júnior, popular Copinha, começou na última quinta-feira (02), com a participação de 128 equipes de todo o País.



O Rio Grande do Sul está representado por quatro clubes no torneio: Grêmio, Juventude, Inter e São José. Neste final de semana, todos entraram em campo para a primeira rodada. Tricolor e Papo conquistaram vitórias, enquanto o Colorado e o Zeca saíram de campo com derrotas.

No primeiro jogo dos gaúchos na Copinha, pelo Grupo 8, o São José foi superado pelo Vitória-BA, por 2 a 0, na última sexta-feira (3). Agora, o time gaúcho se prepara para enfrentar o Comercial-SP nesta segunda (6), às 12h45min, em busca dos primeiros pontos no torneio.



Por outro lado, no Grupo 12, o Juventude começou a campanha com uma vitória importante. Diante do Comercial de Tietê, a equipe alviverde mostrou solidez e conquistou os três pontos ao vencer por 1 a 0, com gol de Roberson. Com o resultado positivo, o Juventude assumiu a liderança isolada do grupo e depende apenas de mais uma vitória para avançar na competição. O próximo desafio do Papo será contra o América-RN, também nesta segunda-feira, às 18h15min.



No sábado (4), a grande surpresa da rodada foi a derrota do Inter, que não conseguiu superar o estreante América de Pedrinhas no Grupo 29 e perdeu por 1 a 0. Apesar das boas chances criadas, a equipe colorada não conseguiu transformar em gols. O próximo jogo do Alvirrubro, segundo maior campeão da competição com cinco títulos, será na terça (7), contra o Barra-SC, às 13h.



