Assim como o Grêmio, 30% dos clubes da Série A trocaram de técnico para 2025

A dança das cadeiras entre técnicos no futebol brasileiro segue intensa rumo à temporada 2025. A saída de Artur Jorge do Botafogo ampliou a lista de clubes da Série A que terão novos comandantes no próximo ano. Até o momento, seis dos 20 times da elite nacional já realizaram mudanças no comando técnico, incluindo o Grêmio, que se despediu de Renato Portaluppi, ídolo do clube.

Entre os clubes que já trocaram seus técnicos, cinco já definiram os substitutos - apenas o Fogão vive uma indefinição.

LEIA TAMBÉM: Artur Jorge é anunciado por time do Qatar após rescindir com o Botafogo

AS TROCAS

O Grêmio, que optou por não renovar com Renato Portaluppi, será comandado por Gustavo Quinteros, ex-Velez Sarsfield-ARG. O maior nome da história do clube deixou o Tricolor após uma campanha insatisfatória no Brasileirão 2024, terminando na 14ª colocação.

O Botafogo, que viu seu ex-comandante ser anunciado pelo Al Rayyan, do Qatar, no último sábado (4), ainda não definiu o substituto, mantendo o cargo "em aberto". O clube negocia com André Jardine, atualmente no futebol mexicano, onde conquistou o tricampeonato nacional. A tendencia, porém, é que o brasileiro opte por continuar fora do País na próxima temporada.



No Atlético-MG, Cuca retorna para sua quarta passagem no comando do time onde é ídolo, após a demissão de Gabriel Milito, que não conseguiu superar os vice-campeonatos na Copa do Brasil e na Libertadores. Ele assinou contrato até o fim deste ano.



O Vasco anunciou Fábio Carille, antes cotado pelo Tricolor, após a demissão de Rafael Paiva no fim de novembro do ano passado. Carille, que conquistou o acesso à Série A pelo Santos, assinou contrato até o fim do ano.

Entre os times que subiram para a Série A, todos já têm seus treinadores definidos. Além do Ceará e do Sport, que mantiveram Léo Condé e Pepa, respectivamente, o Santos anunciou recentemente o português Pedro Caixinha. O Mirassol também fechou com Eduardo Barroca.

VEJA OS TÉCNICOS DOS CLUBES DA SÉRIE A

Atlético-MG - Cuca

Bahia - Rogério Ceni

Botafogo - indefinido

Ceará - Léo Condé

Corinthians - Ramón Díaz

Cruzeiro - Fernando Diniz

Flamengo - Filipe Luís

Fluminense - Mano Menezes

Fortaleza - Juan Pablo Vojvoda

Grêmio - Gustavo Quinteros

Inter - Roger Machado

Juventude - Fábio Matias

Mirassol - Eduardo Barroca

Palmeiras - Abel Ferreira

RB Bragantino - Fernando Seabra

Santos - Pedro Caixinha

São Paulo - Luis Zubeldía

Sport - Pepa

Vasco - Fábio Carille

Vitória - Thiago Carpini