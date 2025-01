Artur Jorge é anunciado por time do Qatar após rescindir com o Botafogo

O Al Rayyan, do Qatar, anunciou a contratação do técnico Artur Jorge na manhã deste sábado (4). O comandante assinou com o clube do Oriente Médio até 2027. O anúncio foi feito um dia após a rescisão de contrato com o Botafogo. O técnico português deixa o clube carioca após as conquistas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

Artur Jorge chegou ao Botafogo no início de 2024 e disputou 55 partidas. Ao todo, foram 31 vitórias, 15 empates e nove derrotas. Além do comandante, o time carioca também perdeu Gatito Fernández, Eduardo, Almada, Tchê Tchê, Marçal e Adryelson. O atacante Luiz Henrique pode integrar a lista de saídas após um 2024 de muito sucesso.

André Jardine, do América-MEX, era o principal nome para assumir a vaga de Artur Jorge no comando do Botafogo. Porém, após conversar com John Textor, dono da SAF do clube carioca, ele optou pela permanência no México para seguir em buscar do tetracampeonato nacional.