João Fonseca conquista o título do Challenger de Camberra e atinge seu melhor ranking

Em uma nova atuação brilhante, João Fonseca conquistou, neste sábado (4), o Challenger de Camberra, na Austrália. O brasileiro de 18 anos enfrentou Ethan Quinn, norte-americano de 20 anos, e venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Com a vitória, o tenista soma 125 pontos e deve subir da 145ª para a 113ª posição no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) na próxima atualização da lista - a melhor posição de sua carreira.

LEIA TAMBÉM: Rodrigo Garro é indiciado por homicídio culposo e poderá deixar a Argentina em breve

No primeiro set, ambos os jogadores mantiveram seus saques em um jogo equilibrado até o momento em que Fonseca quebrou o serviço do adversário. Com a vantagem no nono game, ele sacou e fechou o set, sem perder pontos, em 6 a 4.

Já no segundo set, Fonseca quebrou o saque de Quinn mais cedo, no terceiro game, e abriu uma vantagem de 3 a 1. Com firmeza, controlou o set e fechou novamente com 6 a 4, confirmando sua vitória.

Campeão, o brasileiro agora se prepara para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, que começa a ser disputado nesta segunda-feira (6). Ele irá enfrentar o argentino Frederico Augustín Gómez, a partir das 20h, pela fase qualificatória.