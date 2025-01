Rodrigo Garro é indiciado por homicídio culposo e poderá deixar a Argentina em breve

Rodrigo Garro, 27, meio-campista argentino que joga no Corinthians, poderá voltar ao Brasil em breve, afirmou o procurador-geral da província de La Pampa, Armando Agüero, ao portal En Boca de Todos HD. Na madrugada de sábado (4), o jogador esteve envolvido em um acidente de trânsito que deixou um morto, em General Pico, sua cidade natal.

Neste domingo (5), de acordo com o jornal argentino El Diário de La Pampa, Garro foi formalmente indiciado pelo crime de "homicídio culposo por direção imprudente, negligente ou irregular de veículo automotor", conforme apresentado pelo promotor Francisco Cuenca. A pena prevista é de dois a cinco anos de prisão e a perda da habilitação para dirigir por cinco a dez anos. Garro já está com a habilitação suspensa.

De acordo com Agüero, o nível de álcool detectado no corpo de Garro logo após o acidente, de 0,54 g/l, está abaixo do limite considerado como agravante na lei argentina, de 1 g/l. Por isso, o jogador foi liberado pela polícia poucas horas após o ocorrido.

Para sair do país, o jogador terá que indicar um endereço fixo e apresentar-se periodicamente à Justiça argentina para a continuidade do processo. "O rapaz se submeteu ao teste de alcoolemia e colaborou com a polícia em todos os momentos, por isso a detenção não era necessária. Não obstante, seguiremos com o processo de forma rigorosa", afirmou Agüero ao En Boca de Todos HD.

O procurador também afirmou ao portal que foi encontrada uma pequena quantidade de cocaína com o motociclista Nicolás Chiaraviglio, 30, mas que exames ainda serão realizados para determinar se ele havia consumido drogas.

A polícia agora estuda imagens de câmeras de segurança para entender se houve negligência por parte dos motoristas e quais eram as condições de visibilidade no momento do acidente.

O Corinthians afirmou, por meio de nota, que se solidariza com a vítima e seus familiares e que está em contato com Garro e seus advogados.