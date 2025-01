Em cerimônia oficial, Grêmio dá a largada na temporada de 2025

O Grêmio oficializou o início da temporada na manhã desta quinta-feira (9). Em cerimônia ocorrida no Hotel Deville, o grupo de jogadores, a comissão técnica e o executivo se reuniram para serem apresentados para a torcida e decretarem o começo do novo ciclo. A ocasião contou com falas dos dirigentes e do novo técnico, Gustavo Quinteros, sobre as contratações, os planejamentos e as expectativas para o ano que está por vir. Estiveram presentes também cinco torcedores, que, a partir de promoção destinada aos sócios, puderam estar presentes no momento.

Com pouco sangue novo no salão, o plantel não rendeu muitas surpresas. O meia Gabriel Silva e os goleiros Adriel e Gabriel Grando retornaram de empréstimo e se apresentaram junto aos demais. A novo aquisição do departamento de futebol, o lateral-direito João Lucas, também foi figurinha nova na cerimônia. O volante Villasanti, por outro lado, desfalcou o evento em virtude de um episódio de conjuntivite.

A necessidade de reforços não poderia ficar em baixo do tapete. E não ficou. Quando questionado à respeito, o presidente Alberto Guerra, reconheceu as carências pendentes. "A gente sabe da necessidade de reforços frente aos atletas que saíram, estamos atrás", afirmou o dirigente.

O vice-presidente Alexandre Rossato pontuou, contudo, que o clube lida com dificuldades financeiras: "respeitaremos os limites do Grêmio". Mesmo assim, ele reafirmou as grandes ambições do clube e reiterou o compromisso do time com a competitividade. "Vamos vender caro cada jogo". O Grêmio iniciou seus treinamentos já na tarde desta quinta-feira.