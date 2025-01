Confiante no período de preparação, Caxias mira o título do Gauchão

A palavra que define e guia o Caxias neste Campeonato Gaúcho é preparação. De acordo com Luizinho Vieira, técnico da equipe grená, o clube se organizou com antecedência para a competição e, por isso, pode sonhar com grandes conquistas. "Primeiro, estabelecemos um modelo de jogo, um formato, e depois fomos atrás das peças. Estou bem otimista pelo o que a gente planejou", afirmou o comandante. A pré-temporada, para ele, é uma etapa imprescindível e precisa estar "à altura".

Compactuando com seu companheiro de time, José Setti, vice de futebol, reafirmou as grandes ambições do clube caxiense: "nossa meta é ser campeão, brigar para isso". Seguindo essa linha, o dirigente exaltou as valências do comandante técnico, destacando seus trabalhos e títulos conquistados. "Desde quando procuramos o Luisinho para ser o nosso treinador, já ficaram claras as nossas aspirações", explicou. Apesar das altas expectativas para a competição, o executivo não perdeu a chance de salientar o principal objetivo do Caxias na temporada: subir para a Série B.

Para fazer isso, é claro que o clube tem um orçamento delimitado. Setti optou por não divulgar os valores, uma vez que, de acordo com ele, o assunto não o cabe." Quem fala de meta orçamentária aqui é o financeiro", justificou. Ele mencionou, contudo, que o setor conta com uma verba específica que será seguida à risca. O chefe da casamata, por sua vez, complementou a informação, dizendo o montante está chegando em seu limite.

O fato, todavia, não preocupa. Luizinho explicou que, em virtude da preparação competente do clube, o plantel está "quase 100 % fechado". Entretanto, o técnico disse alegou estar atento à possíveis oportunidades. "Sempre deixamos um verbinha separada para caso apareça no mercado algum jogador que possa agregar à equipe, ser a cereja do bolo", completou o vice-presidente.

Quando questionado sobre as categorias de base, o treinador afirmou ter seis atletas integrados ao grupo principal. "Em todos os meus trabalhos, eu tenho um olhar especial para a base", afirmou Luizinho. No entanto, o líder também reconhece o alto nível de exigência do estadual e a sua iminência. "Precisamos de um time mais pronto, e o trabalho da base às vezes demora mais para se estabelecer", contrapôs, apesar de reiterar seu interesse em dar rodagem aos jovens.

Trazendo o assunto para dentro dos gramados, a pré-temporada do time grená começou dia 2 de dezembro. Conforme revelou o Setti, o início do período foi marcado por intensos trabalhos físicos, sucedidos posteriormente por treinamentos técnicos e táticos. "Teremos agora amistosos, onde poderemos colocar tudo isso em prática", revelou o dirigente.

Sobre a mudança no formato do campeonato, o vice-presidente manteve um postura equilibrada. "Sempre tem coisas que acabamos gostando e outras que não ficamos tão de acordo. Agora está decidido, não adianta mais reclamar". Compadecido com o calendário áspero, Setti apontou para a complexidade da situação: "é difícil agradar todo mundo". Luizinho, enxergando pela perspectiva do comando técnico, demonstrou preocupação quanto ao enxugamento das datas e do número de classificados. "Ficou muito mais difícil', declarou o treinador.