Após três anos, Pelotas retorna ao Gauchão apostando na sequência do trabalho

De volta ao Campeonato Gaúcho após três anos, o Pelotas se prepara para uma edição apertada na briga pela permanência na elite, apostando na manutenção do trabalho, somada à qualificação do departamento de futebol, para contornar as limitações financeiras. No grupo do Inter, ao lado de Caxias e Ypiranga, o Lobo escapa do Colorado na busca pelos pontos necessários, por conta do novo formato, e ainda comemora o mando de campo no clássico com o Brasil de Pelotas, grande atrativo da cidade e fonte de renda com bilheteria na Boca do Lobo.

Após anos sem o Bra-Pel, que depende da presença de ambos os clubes na mesma divisão estadual, o vice-presidente de futebol do Pelotas, Vinícius Conrad, demonstra confiança no estádio lotado, contando com renda máxima a partir da mobilização do torcedor áureo-cerúleo, ainda maior quando a equipe conquistou o acesso, no final de julho.

Desde então, a direção já havia definido que o técnico Ariel Lanzini seguiria à frente do time em 2025. A manutenção do jovem comandante, de apenas 36 anos, é uma aposta no que já está dando certo. Dessa vez, no mais alto nível do futebol gaúcho. A comissão técnica, por sua vez, foi incorporada, com destaque para Everson Aguiar, que se junta a Felipe Müller no corpo de auxiliares.

Ainda na busca por fontes de arrecadação de verba para suportar os custos logísticos do Estadual, Conrad explica que o valor disponibilizado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) é de aproximadamente R$ 1 milhão, e que a principal alternativa é a captação de patrocinadores e parceiros comerciais.

“Precisamos de muito mais que a verba da FGF, todos os clubes do interior precisam. Vamos recorrer a patrocínios. O Pelotas vai ter muitos espaços, seja na camiseta ou no calção, para que a gente consiga melhorar esse extracampo e também as contratações”, destaca Conrad. O orçamento do clube, portanto, é volátil e não tem previsão na largada da temporada.

Dentro de campo, precisando contornar o calendário vazio do segundo semestre, já que não disputa uma divisão nacional, o Pelotas contrata em diversos moldes, dando ênfase para vínculos curtos, que abrangem apenas a primeira metade do ano. Existe, ainda, a possibilidade do clube disputar a Copa FGF na segunda metade de 2025.

Ciente das dificuldades e lidando com um campeonato menor, que permite menos tropeços e mantém as disputas vivas com três fases diferentes no mata-mata, os pelotenses iniciaram a pré-temporada no dia 20 de novembro, garantindo dois meses de treinos antes da estreia, contra o São José, entre os dias 22 e 23 deste mês. “Estamos trabalhando diariamente na preparação, introduzindo os novos jogadores. Fomos um dos primeiros clubes a se apresentar, senão o primeiro”, garante o vice-presidente do Lobo.

Neste recorte, quatro jogos-treinos preveem o ritmo de jogo do elenco. Três já ocorreram, todos com vitória, contra o sindicato dos atletas-Polo Sul, o São José e o Guarany de Bagé. O último confronto será contra o próprio Guarany, fora de casa, nesta quarta-feira (8).