Após grande campanha, Guarany de Bagé quer seguir surpreendendo

Terceiro maior vencedor do torneio, atrás apenas da dupla Gre-Nal, e vindo de uma campanha surpreendente na última temporada, o Guarany de Bagé não poderia iniciar o Campeonato Gaúcho de 2025 sem grandes ambições. Apostando em um futebol propositivo e na força de sua torcida, o tradicional clube da Rainha da Fronteira quer repetir ou superar o 5º lugar do último ano, consolidar sua posição na elite estadual e garantir destaque também no cenário nacional.

De acordo com o vice-presidente de futebol do Alvirrubro, Cléo Coelho, houve um esforço significativo para preservar a competitividade do elenco. Cerca de 60% dos jogadores possuem contratos de longo prazo, com foco também na disputa da Série D no segundo semestre. Entre os atletas que defenderam a equipe no Gauchão de 2024, permanecem Cristian Lessa, Saulo, David e Wilson Júnior.

"A partir dessa base, trouxemos reforços pontuais para qualificar o grupo. O foco, dado nosso orçamento mensal de cerca de R$ 400 mil, é aproveitar o entrosamento aliado à chegada de atletas com experiência em competições nacionais", avalia.

O Guarany também investiu em infraestrutura, visando criar condições adequadas para o elenco e fortalecer sua posição no cenário regional. Com um investimento acima de R$ 300 mil, foram realizadas reformas no gramado, melhorias nos vestiários e adaptações para atender às exigências do VAR. A ideia é garantir um Estrela D'Alva mais preparado para receber os desafios da temporada - que inclui ainda uma inédita participação na Copa do Brasil.

Aliás, o estádio, construído em 1915 e considerado o quarto mais antigo do Brasil, é apontado como um dos principais trunfos do único time da Região da Campanha na elite do futebol gaúcho. Embalado pela força de sua torcida, o Índio chegou a derrotar o Inter em 2024. Neste ano, com mais sócios e torcedores cheios de autoestima, Coelho projeta ainda mais gente nas arquibancadas. "A energia que vem de fora das quatro linhas é fundamental. Somos muito fortes em casa; é a nossa maior vantagem", afirma.

Sob o comando do técnico Márcio Nunes, a equipe da Rainha da Fronteira busca adotar um estilo de jogo mais propositivo, algo já visível nas disputas de três dos cinco jogos-treino agendados pela diretoria do clube. Com a pré-temporada iniciada em 2 de dezembro, o treinador destaca na posse de bola e no controle das ações a melhor maneira de explorar o potencial do grupo de jogadores.

"No ano passado, o perfil dos jogadores era mais adequado a um estilo de jogo reativo, baseado em ligação direta e força, algo que funcionou muito bem. Hoje, temos um plantel técnico, acostumado a jogar com a bola no pé. Minha principal missão até o momento tem sido adaptar esse grupo, com experiência em competições nacionais, às particularidades do futebol gaúcho", detalha.

Sobre a Copa do Brasil, cujas fases iniciais ocorrem paralelamente ao Gauchão, Nunes vê com otimismo tanto o retorno financeiro quanto a visibilidade proporcionada ao clube e aos atletas. No entanto, ele reforça a necessidade de manter o foco no estadual, que terá um formato curto e altamente competitivo. “Com esse modelo, cada rodada será uma decisão. Precisamos estar preparados desde o início para não termos que correr atrás do prejuízo depois”, destaca.

Quase 100% alinhados, Cléo Coelho e Márcio Nunes divergem apenas em um aspecto: se é positivo ou não estrear na competição enfrentando o Inter, um dos principais postulantes ao título. Para o dirigente, trata-se de uma oportunidade de testar o grupo em alto nível e garantir uma arrecadação financeira significativa. Já para o técnico, um início complicado, que inclui Brasil-Pel e Juventude fora na sequência, pode prejudicar a campanha e atrasar a equipe na tabela.

O fato é que, na semana do dia 22 (sem data e horário definidos), o Guarany de Bagé inicia sua campanha contra o Colorado no Estrela D'Alva. No grupo A, o Alvirrubro compete - mas não enfrenta - Grêmio, São José e Avenida pela vaga nas semifinais.