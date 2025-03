Presidente Alessandro Barcellos celebra título estadual e bastidores políticos do Inter

Logo após a entrevista coletiva do técnico Roger Machado, na noite de título deste domingo (16), no Beira-Rio, o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, também repercutiu a conquista do Campeonato Gaúcho, no empate em 1 a 1 no Gre-Nal 446, com a vitória por 3 a 1 no placar agregado. O mandatário alerta para os próximos passos, com mais cobrança por desempenho, e também explica a situação do clube politicamente, em um momento de união nesta decisão estadual.

Em uma competição recheada de polêmicas, Barcellos foi um dos pivôs de momentos de tensão, em um pronunciamento acalorado na reta final. Entretanto, ele voltou aos assuntos de maneira breve, para se retratar: “Criamos uma casca de racionalidade muito importante. Quero pedir desculpas para quem possa ter se sentido ofendido. Mas era importante que a gente se manifestasse representando o torcedor colorado”, explicou.

Pouco antes da final, o presidente reuniu figuras importantes da política do clube, fossem eles de oposição ou não, foi proposta uma união pelo bem maior, neste caso, o título. Questionado sobre o momento, ele conta que o momento hoje favorável não apareceu em outros anos, mas celebra a despolarização, ainda que momentânea.

“Só conseguimos construir um ambiente de título quando todos os lados se dispõem. Neste momento conseguimos encontrar, não só pela importância desse campeonato, mas pelo que vem pela frente. Precisamos discutir com muita força o novo momento do futebol brasileiro. Estamos vendo o volume de investimentos e a possibilidade da criação de uma liga unificada. Vamos discutir o calendário do futebol brasileiro, que vai ser muito complicado”.

Barcellos também se emocionou. Ele celebrou, anonimamente, as pessoas que o levaram ao Inter, que o tornaram torcedor e o fizeram se apaixonar pelo clube. No quinto ano de mandato, o presidente conquistou sua primeira taça, e tem até o final de 2026 para aumentar a lista.