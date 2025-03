GreNal 447, pelo Brasileirão, tem data e hora definida no final de semana da Páscoa

O clássico que decidiu o Campeonato Gaúcho voltará na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O GreNal 447 está marcado para o dia 19 de abril, no sábado de Páscoa, às 21h, na Arena. Com um gosto de revanche depois da derrota em casa para o maior rival, o Grêmio busca se reencontrar nesta largada de Nacional para encerrar a série invicta do Inter de sete jogos no confronto direto. Já o Colorado, confortável pela vantagem e o título estadual, busca manter a vantagem e arrancar bem na competição.

A confirmação veio nesta sexta (28), no detalhamento da CBF da tabela das rodadas 2 a 12 da competição de pontos corridos. Em 2025, são três Grenais, com dois empates a vitória alvirrubra fora de casa. Agora, na largada do Brasileirão, o Grêmio recebe o Atlético-MG neste sábado, às 18h30min, na Arena. Mais tarde, às 21h, o Inter visita o Flamengo, no Maracanã.