Após longa espera, CBF detalha tabela das rodadas 2 a 12 do Brasileirão

Após longa demora, a CBF detalhou a tabela da 2ª a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira (28). A largada da competição ocorre neste final de semana. No sábado, enquanto o Grêmio recebe o Atlético-MG, o Inter visita o Flamengo. Os compromissos são duros, e a sequência também será. Na 2ª rodada, o Tricolor visita o Ceará, enquanto o Colorado recebe o Cruzeiro. Na 5ª, ocorre o GreNal 447, no dia 19 de abril (sábado), às 21h, na Arena. As demais datas do Brasileirão seguem sem divulgação.