Dorival Júnior é demitido da seleção brasileira; CBF vai atrás de novo treinador

Dorival Júnior não é mais técnico da seleção brasileira. Aos 62 anos, ele foi demitido pelo presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, após reunião de emergência nesta sexta-feira (28). O estopim foi o vexame na goleada sofrida para a Argentina na Data Fifa. No total, foram 16 jogos, sete vitórias, sete empates e 2 derrotas, com aproveitamento de 58,3%. Mesmo assim, o mau desempenho nas Eliminatórias e a Copa América pífia desgastaram a relação com o torcedor.

A pouco mais de um ano da Copa do Mundo de 2026, o Brasil vai para o quarto treinador no ciclo. Ramon Menezes e Fernando Diniz também fizeram trabalhos aquém do esperado e foram demitidos por Ednaldo, que teve um ano para preparar a passagem de bastão de Tite — saiu após a Copa do Catar, como já havia avisado.

Agora, os mesmos nomes voltam à pauta. Muito se fala sobre Carlo Ancelotti, que está focado no Real Madrid e não deve assumir a seleção. Os portugueses Abel Ferreira e Jorge Jesus também são opção. O segundo, de momento, parece ser o ficha um para assumir o cargo. Não é segredo que ele sonha em assumir a Canarinho. Atualmente, comanda o Al Hilal, da Arábia Saudita.

O gaúcho Renato Portaluppi é o brasileiro com mais cartaz, junto de Filipe Luís, do Flamengo, que não deve trocar o Rubro-Negro em seus primeiros passos da carreira na casamata para assumir um ambiente turbulento sem a experiência que pede o posto. Portaluppi, por sua vez, se mostra interessado na oportunidade. Ele está sem clube desde que deixou o Grêmio após o Brasileirão do ano passado.