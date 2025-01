Após se manter na elite, Avenida busca vaga em competição nacional

"A meta é ficar entre os quatro melhores", é isso que diz Guilherme Eich, presidente de futebol do Avenida. Não tendo disputado nenhuma liga em 2024, o clube busca, a partir do Campeonato Gaúcho deste ano, conquistar seu lugar em uma competição nacional. William Campos, treinador da equipe, destaca, no entanto, que existem prioridades antecedentes a essa meta. "O primeiro objetivo é bem claro: deixar o Avenida na primeira divisão". O sonho de "um calendário de ano todo", porém, não deixa de estar na mente do comandante.

Para alcançar tais ambições, o time de Santa Cruz do Sul conta com um orçamento anual na casa dos R$ 2,5 milhões. O presidente de futebol, contudo, afirma que os valores podem enganar. "Cerca de 70% desse valor é direcionado para a manutenção da estrutura do clube", explicou Guilherme. O que resta desta parcela, é utilizado para contratar jogadores, pagar salários e lidar com imprevistos.

Falando destes, o executivo comentou um infortúnio sofrido pela equipe nesta temporada: "recentemente, tivemos quatro baixas inesperadas no elenco". Diante disso, Eich apontou para a dificuldade de ir ao mercado nessa altura do campeonato. "A maior parte dos jogadores de nível de Gauchão já estão empregados", lamentou.

Olhando o copo meio cheio, Campos relatou que duas dessas quatro vagas já foram preenchidas e se disse otimista, apesar do grupo enxuto. "Estou bem satisfeito com o meu plantel e espero encaixar a equipe para fazermos grandes jogos". Segundo ele, o clube procura ainda mais dois ou três jogadores versáteis, ou seja, que desempenhem mais de uma função.

Quando questionado a respeito da utilização de jovens no elenco, o treinador salientou a ausência de jogadores da base no onze inicial. De acordo com ele, apesar de possuir uma escolinha forte, o Avenida ainda carece de uma categoria juvenil. "Isso é relevante, pois, além de possivelmente vendermos jogadores, precisaríamos fazer menos contratações", detalhou William.

Trazendo para dentro das quatros linhas, o chefe da casamata afirmou estar no ápice da preparação. "Já estamos no estágio que treinamos menos a parte física e damos mais aporte técnico e tático para os atletas", explicou. Em decorrência do calendário apertado, o Avenida precisou iniciar suas atividades já no final de novembro, dia 25, se encontrando agora na sexta semana de trabalho. De acordo com o técnico, no momento, o seu foco está nos ajustes das jogadas do último terço do campo.

Em virtude do Super Mundial de Clubes, a Federação Gaúcha de Futebol precisou aderir a um novo formato para o campeonato deste ano. Tanto Eich quanto Campos compreenderam essa necessidade, porém têm suas ressalvas quanto aos efeitos que essa mudança pode ter. "O novo Gauchão ainda precisa ser avaliado", afirmou o presidente.

A edição inédita terá apenas oito confrontos na fase de grupos, três a menos em relação ao antigo modelo. Nesse sentido, o treinador enfatizou as novas características da competição: "O enxugamento das datas diminiu a margem de erros, cada jogo vai ser decisivo". Porém, como dito anteriormente, o técnico compreende a inevitabilidade da situação. Segundo ele, "a gente precisa se adaptar o quanto antes, entender a fórmula da competição".