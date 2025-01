Tricolor pode entrar na disputa por zagueiro Benjamin Kuscevic, do Fortaleza

Com reformulações em mente e a sua casamata finalmente ocupada, o Tricolor entra agora de forma mais incisiva nas negociações. Um dos principais focos é no setor defensivo, e o nome da vez é Benjamin Kuscevic, zagueiro de 28 anos que atualmente joga no Fortaleza. O seu empréstimo, no entanto, está no fim e o time cearense optou por não exercer a cláusula de compra. Isso significa que, a partir desta quarta-feira (1), o Grêmio entra em pé de igualdade para negociar com o defensor

O Fortaleza, contudo, não deve abrir mão do seu atleta tão facilmente. O clube nordestino mantém conversas próximas com o Coritiba, dono dos direitos econômicos do jogador, e estuda as possibilidades para contar com Benjamin em 2025. Informações dão conta que, dentro do Castelão, se considera até a opção de envolver outros atletas na transferência. Bruno Melo, zagueiro de 32 anos, aparece como um dos mais cotados para viabilizar essa empreitada.