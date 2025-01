Entre negociações e saídas, Grêmio tem um fim de ano movimentado

O anúncio de Gustavo Quinteiros e sua comissão técnica trouxe dinamicidade para o réveillon do Grêmio. Com a chegada do comandante em Porto Alegre, o Tricolor passou a planejar o seu plantel de uma forma mais focada e entrou de cabeça no mercado. Com Marlon e João Lucas na mira, as tratativas por novos atletas avançaram passos importantes. O outro lado da moeda, contudo, também é verídico. Nesta último domingo (29), o lateral-esquerdo Reinaldo se despediu da torcida nas redes sociais. Para além dele, nesta segunda-feira, o Grêmio publicou uma nota anunciando a saída de uma série de jogadores, entre eles os atacante Soteldo e Diego Costa, o zagueiro Rodrigo Caio e os goleiros Rafael Cabral e Felipe Scheibig.

LEIA MAIS: Grêmio confirma Gustavo Quinteros como novo treinador

"Felicidade e orgulho por ter defendido por dois anos uma das camisas mais pesadas do continente", afirmou Reinaldo em post no Instagram. Entretanto, apesar de suas declarações de amor, esse não era o desfecho desejado pelo lateral, que ansiava por uma renovação. Tendo chegado em Porto Alegre no início de 2023, Reinaldo defendeu o clube em 85 partidas, anotou nove gols e deu dez assistências ao longo dos seus dois anos de contrato.

Visando suprir a demanda deixada pelo profissional, o Grêmio aposta suas fichas em Marlon, do Cruzeiro, como um substituto adequado para a função. Nos últimos dias, o Tricolor lançou mais uma investida para contar com o atleta, porém, a pedida da Raposa ainda está muito acima da condições financeiras do clube e se coloca como um entrave. Já há, por outro lado, uma negociação avançada com o jogador, que vê com bons olhos a transferência.

LEIA MAIS: Grêmio terá argentino preso por racismo contra Grafite em comissão técnica

Na mesma posição, porém trocando de lado, João Lucas é o nome que circunda a Arena. O atleta de 26 anos pertence ao Santos, mas foi emprestado ao Juventude e jogou a última temporada em Caxias do Sul. No momento, negociações estão sendo feitas para a compra dos direitos federativos do defensor. O jogador viria para disputar espaço com João Pedro na lateral-direita. O Tricolor já acertou os meandros do contrato com o atleta, faltando apenas o alinhamento de alguns detalhes com o Santos e a confirmação via exames médicos.

Mesmo se confirmadas as contratações, seguem ainda abertas muitas gavetas e lacunas a serem preenchidas. O Grêmio deve se manter no mercado atrás de mais reforços para o ano de 2025. Nos bastidores, se fala em um primeiro volante para jogar ao lado de Villasanti, além de um ou dois atacantes que atuem pelos lados do campo. Nesse cenário, o do sueco naturalizado brasileiro Niclas Eliasson, de 29 anos, é o nome que mais agrada a direção gremista.