Grêmio pode perder dois titulares nessa janela de transferências

Chegando na metade de janeiro, o Grêmio ainda não anunciou os prometidos reforços. Às vésperas do Campeonato Gaúcho, o único atleta anunciado pelo Tricolor até então é João Lucas, lateral direito de 26 anos que veio disputar a posição com João Pedro. Ainda por cima, em contraste aos seus magros movimentos de mercado, o Tricolor poderá perder dois medalhões do elenco nas próximas semanas. Trata-se de Villasanti e Marquesín, assediados por Palmeiras e Boca Juniors, respectivamente. A diretoria, contudo, assegura que movimentos estão sendo feitos para viabilizar as contratações pretendidas.

A preocupação em relação ao paraguaio se dá em virtude da recente frustração do Alviverde. O time paulista sonhava em ter Andreas Pereira em seu plantel, mas, diante de um desencontro de expectativas, voltou-se para Villasanti como segunda opção. Atualmente, a pedida pelo atleta circunda os US$ 15 milhões. Considerado por muitos a peça mais importante do time, o volante foi uma engrenagem essencial do Grêmio nas últimas temporadas e pediria reposição.

O guarda redes argentino, por sua vez, tornou-se objeto de desejo dos argentino após a lesão de Sergio Romero. De acordo com o jornalista Germán Garcia Grova, o Boca Juniors já apresentou uma proposta por Marquesín, que teria pedido para o clube dar seguimento na negociação. Informações dão conta que, se a proposta for satisfatória, o Grêmio liberará o atleta. O valor que circula na Arena é 2 milhões de dólares.