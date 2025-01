Grêmio empata com o Brasil de Pelotas por 0 a 0 na estreia do Gauchão

Uma quarta-feira (22) sem gols no Bento Freitas. Em uma noite de estreias, o Grêmio empatou com o Brasil de Pelotas por 0 a 0. O resultado garantiu um ponto fora de casa e colocou o Tricolor em 3° lugardno grupo A, empatado em pontos com São José e Guarany de Bagé. A partida, válida pela 1ª rodada do Campeoanto Gaúcho, ficará marcada como o debut de Gustavo Quinteros, novo comandante da casamata tricolor. Dentro das quatro-linhas, não foi um jogo de encher os olhos, mas permitiu o reencontro do torcedo com o seu querido time. Para além disso, foi possível conhecer João Lucas, novo lateral-direito do clube contratado nesta janela.

Um primeiro tempo mais truncado do que jogado. É disso que se tratou a etapa. Desde os minutos iniciais, mesmo que de forma tímida, o Tricolor pisou na bola e tentou impôr seu jogo. No início, contudo, o domínio se mostrou improdutivo. A equipe de Gustavo Quinteros passou dificuldades ao tentar penetrar a defesa do time pelotense. Já o Brasil de Pelotas, por sua vez, que começou se contentando com as brechas deixadas pelo adversário, incorpou com o passar dos minutos.

Foi somente aos 15 que chances começarama a aparecer. João Pedro lançou uma bola adiantada do meio de campo e Braithwaite, sedento, correu para buscá-la. O avante conseguiu chegar a tempo, porém já na linha de fundo. Sem ângulo, o chute acabou bloquado pelo goleiro.

A partir daí, o Xavante conseguiu aumentar o seu poder ofensivo e incomodar a defesa gremista. Aos 27, a partir de um erro de saída do Jemerson, Kaue centralizou e bateu lá do meio da rua. A bola, porém, acabou nas mãos de Grando.

Pela esquerda, Aravena ficou cara a cara com Wellington aos 31 minutos, porém o goleiro pelotense operou um milagre e impediu o 1 a 0. Após a defesa, suceram vários chutes da equipe gremista, que foram bloqueados com sucesso pela zaga de William de Mattia.

No final da etapa, Higor foi alçado pela direita no campo de ataque e cruzou para o meio da grande área. A defesa gremista deixou passar a bola, que encontrou Histone invadindo pela direta. O atacante lançou um foguete, que, por centímetros, não abriu o placar para o Xavante.

A segunda metade já começou mais agitado. O Xavante, que cresceu no decorrer do primeiro tempo, não se satisfez com o empate: entrou em campo pressionando o Grêmio. O Tricolor, por outro lado, encaixou melhor o meio campo e passou a chegar com mais perigo.

Aos 8 minutos, a equipe esteve na iminência de perder . Em decorrência de forte entrada em Rodrigo Ely, Mayco Felix quase foi expulso. O ábitro foi à cabine de VAR, porém manteve o cartão amarelo. O jogo seguiu com a paridade numérica.

Aos 12 minutos, Cristaldo lançou para Mayk, que, já na linha de fundo, cruzou para a área. A bola viajou livre pela área pelotense e acabou em Pavón, pela direita. O atacante finalizou de primeira, mas Wellington espalmou o arremate. Para a infelicidade dos mandantes, a bola sobrou nos pés do camisa nove gremista, que explodiu a trave com um voleio. Tudo isso para a bandeira ser levanta: não estava valendo.

Villasanti teve a chance de colocar o Tricolor na frente aos 22. Explorando a extremidade, João Pedro recebeu pela direita e cruzou para Aravena, que escorou no meio. Daí, quem apareceu foi o paraguaio. O chute do meio-campista, no entanto, foi bloqueado pela zaga pelotense.

Nos 34, Gabriel Moysés, em erro de saída de Mayk, ficou de frente com Grando. Entretanto, o atacante se precipitou e chutou em cima do goleiro, desperdiçando a oportunidade. O Grêmio pressionou nos momentos finais e o Brasil de Pelotas se fez notável com escapadas. Porém, nenhuma das duas estratégias tirou o 0 do placar.

FICHA TÉCNICA

Brasil de Pelotas (0) - Wellington; Murilo, Áquila, Guilherme Cerqueiro e Higor; Jonathan Cabeça (Bruno Miguel), Juliano Fabro e Kauê (João Victor); Histone (Vinícius Charopem), Mayco Félix (Gabriel Moysés) e DG (Jonatas). Técnico: William De Mattia.

Grêmio (0) - Grando; João Pedro (João Lucas), Jemerson, Rodrigo Ely (Gustavo Martins) e Mayk; Dodi e Villasanti (Pepê); Pavón (Edenilson), Cristaldo e Aravena; Bratihwaite (Arezo). Técnico: Gustavo Quinteros.

Arbitragem: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn