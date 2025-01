Grêmio confirma saída de Marchesín e encaminha acerto com substituto contestado

O goleiro Agustín Marchesín está de saída do Grêmio e tem destino confirmado: o Boca Juniors. O clube gaúcho anunciou oficialmente a transferência do jogador, que retorna à Argentina após 1 ano e meio vestindo a camisa tricolor.

O Grêmio não divulgou os valores da negociação, mas estima-se que o acordo tenha girado em torno de US$ 1,6 milhão (aproximadamente R$ 9,6 milhões). A transferência foi concretizada após o goleiro manifestar o desejo de retornar ao seu país natal. Inicialmente, o Grêmio havia recusado as primeiras propostas, mas o desfecho foi positivo para o Boca, que finalmente conseguiu fechar a contratação.

O clube gaúcho também já encaminhou o substituto para Marchesín. A tendência é que Tiago Volpi, ex-São Paulo, desembarque em Porto Alegre nos próximos dias e assine contrato com os gaúchos por duas temporadas. Ele acertou a rescisão com o Toluca, do México, e chega como agente livre.

Além disso, a diretoria tricolor chegou a abrir diálogo com Matheus Magalhães, goleiro do Braga, mas a pedida elevada dos portugueses dificultou um avanço na negociação pelo brasileiro. A repercussão da torcida gremista clamou por um acerto com o arqueiro do clube português. Isso porque a passagem de Volpi pelo tricolor paulista ficou marcada por falhas em momentos decisivos.

Aos 34 anos, ele chegaria com status de titular, mas teria a sombra de Gabriel Grando, que busca dar a volta por cima na Capital. Em 2024, ele esteve emprestado ao Cruzeiro, mas sequer entrou em campo. Agora, nesta largada de temporada, é o único nome para a posição.