Grêmio encara o Brasil de Pelotas na estreia de Gustavo Quinteros

Enfim, começou! Nesta quarta-feira (22), às 22h, o Grêmio entrará em campo pela primeira vez em 2025. O adversário? Brasil de Pelotas, comandado por William De Mattia. O confronto será válido pela 1ª rodada do Gauchão e marca o início da jornada tricolor atrás do octacampeonato. Para além de dar o tiro de largada da competição, a partida ganhou ainda outro significado. Gustavo Quinteros estreará como chefe da casamata gremista. O jogo, portanto, proporcionará o primeiro contato do novo treinador com a torcida. O elenco, por sua vez, foi parcialmente remodelado e retorna aos gramados depois de mais de um mês fora.

Falando das reformulações em curso, o Grêmio busca um goleiro no mercado por conta da iminente saída de Marchesín, negociado com o Boca Juniors. Matheus Magalhães, do Braga, foi procurado para substitui-lo, porém os altos valores travaram um acordo. Em seu lugar, um outro nome ganhou força. Trata-se de Tiago Volpi, guarda-redes de 34 anos que está no Toluca, do México. O Grêmio aguarda a rescisão com os mexicanos para dar seguimento na transferência do jogador. Enquanto isso, contudo, Gabriel Grando é o ficha um para defender a goleira de Quinteros.

Para além do argentino, o Tricolor perdeu várias peças importantes nesta janela. Pedro Geromel (aposentado), Rodrigo Caio, Soteldo, Diego Costa e Reinaldo viraram carta fora do baralho. Já João Lucas e Gustavo Cuellar, em contrapartida, foram os nomes confirmados até o momento para suplantar as saídas Tendo em mente essas movimentações, juntamente do que foi visto nos treinos, o Grêmio deve ir a campo com: Grando; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Mayk; Dodi e Villasanti; Pavón, Cristaldo e Aravena; Bratihwaite.