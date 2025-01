Sem sustos, Grêmio goleia o Monsoon e dispara na liderança do Grupo A

Em um duelo de imposição natural após começar abaixo, o Grêmio não encontrou grandes dificuldades para golear o Monsoon nesta quarta-feira (29), pelo placar de 3x0, no Estádio do Vale. Pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho, o técnico Gustavo Quinteros foi a campo com os reservas para preservar a condição física daqueles que começaram os dois primeiros confrontos do Estadual. Pecando pela falta de entrosamento, o Tricolor deslanchou na reta final da primeira etapa e administrou a vantagem numérica e no placar durante toda a etapa complementar.

Com os três pontos, garantidos pelos gols de Arezo, a equipe do técnico boliviano se isola ainda mais na liderança do Grupo A, com sete pontos — cinco a mais que Guarany de Bagé e São José, que vêm logo atrás. Outro ponto que chama atenção é a defesa montada pelo novo comandante que, depois de três partidas, segue sem ser vazada.

Logo aos 20 segundos, o atacante Leandro fez valer a lei do ex em Novo Hamburgo, após uma batida de carteira no volante Cuellar, mas estava impedido e não pôde abrir o placar no primeiro lance do jogo. Aos sete minutos, em um lance que também seria invalidado por impedimento, Arezo virou uma bicicleta de almanaque e parou no goleiro Max. No rebote, Natã Filipe carimbou a trave ao chutar de bico.

A sequência ficou marcada por um pouco mais de equilíbrio e um leve domínio gremista incondizente com as oportunidades. Aos 23, Cuellar perdeu mais um posse na defesa e o centroavante Tomi teve espaço para finalizar na entrada da área, ainda que sem força para a defesa de Grando.

Antes do intervalo, para compensar as poucas chances no campo, um cachorro invadiu o campo e se tornou atração no Estádio do Vale. Os torcedores, da arquibancada, entoaram gritos de “olé” para os escapes do animal frente às gandulas, que precisaram de dois minutos para retirá-lo do gramado.

Em seguida à invasão, os visitantes acordaram para a vida e abriram o placar em um contra-ataque de almanaque com a assinatura da janela de inverno do ano passado. Isso porque, aos 44, Gabriel Grando repôs a bola em velocidade após a cobrança de escanteio adversária e Monsalve disparou na condução, acionando Aravena em um passe milimétrico para o chileno rolar para Arezo completar, sem goleiro, e marcar seu primeiro gol com camisa tricolor.

Já nos acréscimos, outro lance crucial. Arezo serviu Aravena que, como último homem, foi derrubado na meia-lua pelo zagueiro Jeder, expulso com o cartão vermelho direto. Na falta, Arezo tentou o segundo, mas parou na barreira.

Na volta dos vestiários, mais um contra-ataque perfeito e 2 a 0 Grêmio aos 11 minutos: Monsalve repetiu o papel de armador da jogada vindo de frente e Arezo também voltou a completar para o fundo da rede, desta vez, de letra. Quem exerceu o papel de assistente, no entanto, foi Edenilson.

A vantagem mais confortável permitiu que Quinteros chamasse a principal promessa da base gremista para estrear sem pressão. O jovem Gabriel Mec, de 16 anos, entrou pela ponta direita para atuar por cerca de 30 minutos, demonstrando personalidade para arriscar as jogadas de efeito.

O duelo seguiu com o mesmo desenho de superioridade visitante e André Henrique foi o responsável por fechar o caixão, aos 46, ao sair cara a cara com o goleiro em uma pifada exemplar de Monsalve e completar com precisão. Agora, os comandados de Quinteros voltam o foco para encarar o São Luiz, no sábado, às 16h30min, na Arena.

Monsoon (0) Anderson Max; Jô, Marcos Arthur, Jeder e Cássio; Jeferson, Diogo Sodré (Adryel Itaqui) e Cris Magno (Otávio); Tony Júnior, Leandro (Nicolas Ferri) e Tomi (Léo Bahia). Técnico: China Balbino.

Grêmio (3) Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Natã e Viery (Pedrinho); Cuellar (Dodi), Pepê (Gabriel Mec), Edenilson (Nathan Pescador), Monsalve e Aravena (André Henrique); Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros.

Árbitro: Francisco Soares Dias.