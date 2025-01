Inter se reapresenta após bater São José e já começa a pensar no Avenida

Na manhã desta quarta-feira (29), o Inter já se reapresentou no CT Parque Gigante de olho no seu próximo compromisso. Diferentemente dos outros treinamentos, contudo, o elenco foi aos gramados com um sorriso no rosto. Na noite de terça-feira, o Colorado venceu do São José no apagar das luzes e disparou na liderança do Grupo B. A partida foi válida pela 3ª rodada da fase de grupos do Gauchão e levou a equipe aos sete pontos na tabela. Em busca de continuar se distanciando dos demais competidores, o time de Roger Machado enfrenta o Avenida no domingo, às 20h30min, dentro do Beira-Rio.

Johan Carbonero e Vitinho estrearam com a camisa vermelha no embate com o Zequinha. O colombiano entrou no lugar de Wesley e anotou o segundo gol do Colorado. O ponta brasileiro, por sua vez, substituiu Wanderson na volta do intervalo. Wanderson vem perdendo espaço no elenco e agora, com a chegada dos atletas, tudo indica que terá mais dores de cabeça.

Em virtude dessa desvalorização, o nome do atacante tem ganhado força em outras terras. O executivo de futebol André Mazzuco, em coletiva pós-jogo, confirmou o interesse do Palmeiras no jogador. Em contrapartida, também foi categórico ao afirmar que se trata apenas de "uma troca de ideias". Isso, pelo menos por enquanto.

Outro nome que veio à tona na conversa foi o de Fabrício Bustos, ex-Inter vendido para o River Plate em agosto do ano passado. Atualmente reserva no clube argentino, informações dão conta que o lateral direito teria manifestado o desejo de retornar à Porto Alegre. Mazzuco, contudo, negou qualquer interesse pelo atleta. Não negou, porém, a vontade de contar com o lateral-esquerdo Ramon, do Olympiacos, na temporada que está começando. De acordo com ele, já há conversas abertas com o clube grego. "A gente tem conversas com o Olympiacos, já não são de hoje. É um dos nomes que está no radar", admitiu.

Para além das figuras citadas, há ainda outro nome que circula nos bastidores. Mariano, lateral-direito de 39 anos, está livre no mercado e foi sondado pelo Colorado diante das carências na posição. Atualmente, o Alvirrubro conta apenas com Braian Aguirre e o jovem Nathan para desempenhar a função. Dentro do Beira-Rio, debate-se a idade do atleta e, por consequência, a sua atual condição física. Por hora, o Inter apenas analisa o negócio.