Inter faz jogo duro e Flamengo vê Vitão mais distante

O Inter recusou a nova proposta do Flamengo pelo zagueiro Vitão. O modelo de negócio e os valores apresentados não agradaram o Colorado, que faz jogo duro. O defensor, portanto, ficou mais distante do clube carioca, que não vai esticar tanto a corda pelo jogador e considera muito alta a pedida dos gaúchos, na casa dos 15 milhões de euros. O Flamengo ofereceu 7 milhões de euros, além de abater a dívida de 4 milhões de euros pela compra do volante Thiago Maia. A primeira proposta havia sido de 10 milhões de euros no total, recusada pelo Inter.

O clube gaúcho não se interessou por esse modelo de negócio. A equipe acredita que deve receber mais dinheiro pelo jogador e que a dívida por Thiago Maia não é tão alta. O valor devido neste momento é de 750 mil euros, referentes às três primeiras parcelas que estão em atraso. Os empresários do jogador foram a Porto Alegre tentar negociar. O Flamengo acredita que Vitão precisaria "forçar" uma saída para que o negócio andasse.

Enquanto isso, o Rubro-Negro está acertado com o zagueiro Danilo. O clube aguarda o jogador nesta terça-feira (26) para fazer exames e assinar o contrato por dois anos. Vitão se manteve no radar mesmo com a chegada de Danilo. O Flamengo tenta repor as saídas de Fabrício Bruno e David Luiz. José Boto previa a chegada de um ou dois nomes para o setor.