Pelo Gauchão, Inter bate o Juventude por 2 a 0 e conquista primeira vitória na temporada

Em uma atuação segura diante dos mais de 21 mil torcedores no Beira-Rio, o Inter tomou as rédeas do duelo com o Juventude e venceu por 2 a 0, neste sábado (23), pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho. O Colorado conheceu seu primeiro triunfo na temporada e assumiu a liderança provisória do Grupo B com quatro pontos. Caxias, Ypiranga e Pelotas ainda não jogaram na rodada e podem ultrapassar a equipe. Em uma tarde inspirada, o atacante Rafael Borré foi o autor dos gols alvirrubros em Porto Alegre.

Antes da bola rolar, a escalação do técnico Roger Machado chamou a atenção. Principalmente na lateral-esquerda, com a estreia de Bernabei na temporada. O argentino teve cinco sessões de treino e já foi alçado ao time titular. Depois de uma temporada de destaque atuando por empréstimo, ele deu seus primeiros passos como jogador do clube.

Por outro lado, o comandante colorado precisou contornar os desfalques e optou pelo jovem Victor Gabriel para o lugar de Clayton Sampaio, com um problema no tornozelo. Rogel, ainda por estrear em 2025, ficou no banco.

A primeira grande chance dos mandantes foi com o próprio Victor Gabriel. Aos 23 minutos, o zagueiro da base, que já havia deixado sua marca de cabeça na estreia do Estadual, contra o Guarany de Bagé, subiu livre no escanteio, mas não conseguiu direcionar o toque e a bola saiu pela linha de fundo.

Mesmo sem muita inspiração, o time de Roger voltou a chegar com perigo aos 40 minutos. Em um contra-ataque de superioridade numérica, a bola sobrou com Wanderson na entrada da área pela direita e o camisa 11 cruzou rasteiro para Borré, travado pela defesa na hora de concluir e abrir o placar. No lance seguinte, o centroavante Gilberto, do Papo, sentiu uma lesão muscular na posterior da coxa direita e precisou ser substituído.

Já nos acréscimos, Thiago Maia aproveitou a sobra do escanteio e bateu com perigo, parando no goleiro Gustavo. Mas, antes da ida ao vestiário, o zagueiro Cipriano deslocou Borré na grande área e o árbitro foi ao VAR, marcando o pênalti na Capital. O próprio atacante colombiano foi para a bola e converteu a cobrança: 1 a 0 Inter ao fim do primeiro tempo.

Na volta dos vestiários, a chuva apertou e o jogo custou a engrenar. Foi apenas aos 19 minutos, em um apagão da defesa jaconera, que os donos da casa arrancaram no contra-ataque e ampliaram o placar. Primeiro, Alan Patrick achou um belo passe para Borré, que aproveitou a saída precipitada do goleiro, que deixou a área em sua direção e ficou à deriva com o toque do camisa 19 em direção à rede.

Sem sofrer sustos, o Colorado manteve o domínio do meio-campo e administrou o placar. Aos 36, Giovanni até tentou de fora da área, mas arrematou na direção do goleiro Anthoni, que só precisou encaixar. Agora, embalado pelos três pontos, o time volta o foco para o confronto com o São José, na terça-feira, no Estádio do Vale.

Inter (2) Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Ronaldo), Thiago Maia (Bruno Henrique), Wanderson (Vitinho), Alan Patrick (Yago Noal) e Wesley (Lucca); Borré. Técnico: Roger Machado.

Juventude (0) Gustavo; Ewerthon, Abner, Cipriano e Felipinho; Kelvi (Nenê), Jadson e Jean Carlos (Daniel Giraldo); Ênio (Emerson Batalla), Erick Farias (Giovanni) e Gilberto (Gabriel Tagliari). Técnico: Fábio Matias.

Árbitro: Rafael Klein.