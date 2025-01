Grêmio x Caxias: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

De olho no reencontro com o seu torcedor, o Grêmio recebe o Caxias neste domingo (26), às 20h30min, pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho. Trata-se do primeiro compromisso da equipe na Arena, marcando, ainda, as boas vindas ao técnico Gustavo Quinteros em sua nova casa. Após o empate sem gols com o Brasil de Pelotas na estreia, a tendência é que o comandante mantenha o mesmo time em Porto Alegre. Por opção técnica, o meia Monsalve desponta como principal alternativa, mas deve iniciar no banco de reservas. A transmissão fica por conta do SporTV e do Premiere.

A única dúvida é o zagueiro Rodrigo Ely. Ele sofreu uma pancada no tornozelo contra o Xavante e precisou ser substituído. Entretanto, na reapresentação do grupo, na quinta, o atleta passou por exames e não teve lesão constatada pelo departamento médico. Caso não apresente nenhum desconforto na prévia do duelo com o Grená, o camisa 5 deve formar dupla com Jemerson no miolo da zaga.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Grando; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Mayk; Dodi, Villasanti, Pavón, Cristaldo e Aravena; Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

Caxias - Thiago Coelho; Thiago Ennes, Douglas, Lucas Cunha e Marcelo Nunes; Lorran, Pedro Cuiabá e Nicholas; Iago, Richard e Welder. Técnico: Luizinho Vieira.

Arbitragem: Anderson Daronco, auxiliado por Rafael Alves e Mateus Rocha. No VAR, estará Jean Pierre Lima.

SERVIÇO GRÊMIO X CAXIAS

Local: Arena do Grêmio;

Data e hora: domingo (26), às 20h30min;

Transmissão: SporTV e Premiere;