Com gol de estreante, Inter vence São José por 2 a 0 no apagar das luzes

Ganhou, mas não impressionou. Na noite desta terça-feira (28), o Inter venceu o São José por 2 a 0 no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. A partida foi válida pela 3ª rodada da fase de grupos do Gauchão e garantiu ao Colorado mais três pontos na competição. A partir do resultado, a equipe de Roger Machado manteve a liderança do Grupo B e disparou na tabela. O time conta agora com sete pontos. O Colorado começou o jogo inefetivo, porém, com o tempo, conseguiu se achar dentro de campo. Mas, foi só nos últimos momentos que, em cobrança de pênalti, Alan Patrick marcou o primeiro gol. Com o placar já aberto, o estreante Carbonero ampliou a vantagem.

Tanto no placar quanto no desempenho, o Inter não conseguiu confirmou o favoritismo na primeira etapa. O Colorado até tentou impôr o seu jogo, mas entrou em campo desarranjado e não foi feliz nas suas ações ofensivas. Armado com uma linha de cinco na zaga, o São José foi ao gramado com uma defesa bem encaixada e se valeu de escapadas para trazer perigo ao adversário. O desenrolar dos minutos, contudo, não trouxe boas novas ao mandante.

Aos 13 minuos, Jhonata Varela foi expulso por um cartão vermelho polêmico. O volante chegou atrasado em uma disputa com Alan Patrick e acabou atingindo o meio campista com o pé alto. A despeito das reclamações dos jogadores e comissão técnica, o São José seguiu a partida com um atleta a menos.

Entretanto, o time de Rogério Zimmermamm não se deu por morto. Marcos Vinícius, aos 20 minutos, se livrou da marcação na frente da grande área e lançou um foguete na direção do gol colorado. A bola tirou tinta da trave esquerda de Anthoni!

Aos 23, o Inter devolveu o perigo. Wanderson recebeu pela esquerda e passou para Thiago Maia, que infiltrou com velocidade dentro da grande área. O volante até conseguiu chegar na bola, mas foi bloqueado pela zaga. Tiro de meta para o mandante.

Diante da superioridade numérica, o Inter naturalmente aumentou sua presença ofensiva. A efetividade dessa presença, no entanto, não aumentou junto. Aos 39, em uma combinação pela direita, Wanderson invadiu a área e tentou o cruzamento. Jadson, porém, estava atento e desviou a bola para a linha de fundo. Não foi muito diferente até o final do primeiro tempo.

No segundo, as coisas mudaram. Já no primeiro minuto, Vitinho recebeu um lançamento sozinho pela direita e optou por cruzar de cabeça ao invés de finalizar. A decisão se mostrou equivocada e a defesa afastou com tranquilidade.

O Colorado seguiu em cima. Aos 14, após disparada pelo meio, Wesley finalizou do meio da rua e foi parado por Fábio José, que segurou o arremate com segurança. Vitão fez semelhante no lance seguinte, mas, diferentemente do anterior, o arremate foi parar lá na arquibancada.

Nos 25 minutos, Wesley avançou habilmente pela esquerda e cruzou para o meio da área. Quem a bola encontrou lá foi Valencia, que subiu entre os zagueiros e finalizou com a cabeça. Para a felicidade da torcida do São José, o chute foi alto demais e acabou por cima do travessão.

Correndo contra o tempo, o Inter continuou pressionando o adversário. Valencia parecia ter encerrado com o sofrimento do Colorado aos 35, em uma construção coletiva, porém o árbitro identificou toque indevido no lance e anulou o gol.

Contudo, em escanteio cobrado na sequência, Lucas Hulk devolveu o toque indevido dentro do seu campo de defesa. É pênalti para o Inter! Na cobrança, Alan Patrick colocou a bola no canto inferior esquerdo e não deu chance para Fábio.

Para sacramentar a vitória, o estreante colombiano, Johan Carbonero, deixou o seu. Após receber centralizado no meio da área, o atacante fez o giro e chutou no canto direito, à meia altura. Resultado: mais uma bola no fundo das redes.

São José (0) Fábio José; Danielzinho, Fredson, Rafael Dumas, Jadson (Kayan) e Lailson; Jhonata Varela, Gabriel Terra (Giovane) e Marcos Vinícius (Maicon Assis), Renê (Nayssinho) e Douglas (Lucas Hulk). Técnico: Rogério Zimmermann.

Inter (2) Anthoni; Aguirre (Nathan), Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Bruno Henrique), Thiago Maia (Valencia) e Alan Patrick; Wanderson (Vitinho), Borré e Wesley (Carbonero). Técnico: Roger Machado

Arbitragem: Anderson Daronco.