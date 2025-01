Inter visita o São José em busca dese manter na liderança no Grupo B

A vitória de sábado contra o Juventude garantiu um respiro importante nesta largada de Campeonato Gaúcho, com um formato mais curto e menos espaços para tropeços na primeira fase. Com isso, o Inter vai com a confiança em dia para a 3ª rodada, na qual encara o São José, nesta terça-feira (28), às 21h30min, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Líder isolado do Grupo B, o Colorado somou quatro pontos e está um à frente do vice-líder Caxias.

Com dois treinos à disposição no CT Parque Gigante, no domingo e nesta segunda, o técnico Roger Machado já deixou claro que a possibilidade de ir a campo com o time reserva está descartada. Pelo caráter de tiro curto do Estadual, com oito jogos para garantir a vaga na semifinal, o comandante pode se ver obrigado a rodar algumas peças por conta do desgaste dos jogos, mas pretende manter a base que bateu o Papo e empatou com o Guarany de Bagé, na estreia.

Ademais, ele lida com uma extensa lista de desfalques que mina a largada da temporada. Sem Rochet, Bruno Gomes, Mercado e Bruno Tabata, Roger perde quatro titulares e não conta com a mesma matéria-prima para suprir os desfalques — Clayton Sampaio e Gabriel Carvalho também estão no departamento médico; Ricardo Mathias e Gustavo Prado a serviço da seleção brasileira sub-20.

A posição menos afetada parece ser a do goleiro, já que Anthoni foi seguro no amistoso com o México e os compromissos pelo Gauchão. No corredor direito, com Braian Aguirre na lateral e Wanderson na ponta, os resultados ainda não deram as caras. O treinador, no entanto, garante que o defensor irá se adaptar à titularidade e o atacante está se ajustando à troca de lado, pois está acostumado a atuar pela esquerda. O zagueiro Victor Gabriel, apesar de jovem, também está dando conta do recado, no lugar do contestado Clayton Sampaio.

Por fim, o centroavante Enner Valencia voltou a treinar com o grupo e pode ser novidade contra o Zequinha. Ele perdeu as duas primeiras rodadas por conta de um desconforto muscular na coxa direita e, agora, parece estar recuperado e à disposição. Entretanto, Borré deve ser mantido no comando do ataque, com o equatoriano como opção para o segundo tempo. Sem muito tempo hábil para promover grandes mudanças, Roger tem o time na cabeça e deve ir a campo com Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo, Thiago Maia e Alan Patrick; Wanderson (Vitinho), Borré e Wesley (Carbonero).