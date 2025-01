Contra o São José, Inter pode ter até quatro estreias no time titular

Com a preparação encerrada nesta segunda-feira (27) pela manhã, no CT Parque Gigante, o Inter está pronto para encarar o São José, nesta terça, às 21h30min, pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho, no Estádio do Vale. Vindo de vitória sobre o Juventude, a primeira na temporada, o Colorado pode ter quatro estreias no time titular como principal atração. Isso porque o técnico Roger Machado já indicou que a conta pelo vigor físico apresentado nas duas primeiras partidas pode chegar nos próximos dias. Uma rodagem de elenco em Novo Hamburgo, portanto, não está descartada.

LEIA MAIS: Inter faz jogo duro e Flamengo vê Vitão mais distante

Com isso, o zagueiro Kaique Rocha e o atacante Johan Carbonero, apresentados na semana passada, podem fazer seu primeiro jogo vestindo vermelho e branco. O primeiro substituiria o jovem Victor Gabriel, que vem de atuações seguras mas pode ser preservado. Vitão, mais experiente, também é opção para o rodízio. Já o segundo joga pelo lado esquerdo e desponta como substituto natural de Wesley.

Do outro lado do campo, Wanderson não convenceu na curta amostragem da temporada e Vitinho pode ser testado em seu lugar. Ele vem entrando no segundo tempo e, pelo mau momento do camisa 11, é candidato ao onze inicial pela primeira vez. Por fim, o volante Ronaldo, que estreou na reta final do triunfo sobre o Juventude, veio para ser o substituto imediato de Fernando e também anseia pela primeira oportunidade no time titular. Contra o Papo, ele entrou no lugar no próprio camisa 5.