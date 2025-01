Valencia treina com o grupo e pode reforçar o Inter contra o São José

De olho no confronto com o São José, o técnico Roger Machado deve ganhar um reforço de peso para montar o Inter que vai a campo nesta terça-feira (28), pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho. Trata-se de Enner Valencia, que está recuperado de um desconforto muscular na coxa direita e treinou normalmente com o restante do grupo, na última atividade antes do confronto. Mesmo assim, o equatoriano não está cotado para ser titular. Autor dos dois gols na vitória sobre o Juventude, Borré tende a ser mantido no onze inicial.

Nesta temporada, Valencia atuou apenas no amistoso com o México, no dia 16 de janeiro, no Beira-Rio. Naquela ocasião, o camisa 13 esteve em campo por 61 minutos e foi substituído por Wanderson. Na saída, um princípio de vaias por parte da torcida foi silenciado pelos aplausos ao atleta de 35 anos, que ainda busca recuperar a confiança após o ano aquém do esperado em 2024.